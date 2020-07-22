最強迴轉壽司「金澤」海外首店SOGO忠孝登場　必點3道錯過太可惜

▲被網友號稱最強日本迴轉壽司店「金澤壽司」，SOGO台北店7／24試營運。（圖／記者蔡惠如攝、金澤壽司提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在日本已有21年歷史的「金沢まいもん寿司」，海外首店進駐SOGO忠孝館11樓，即將在7／24正式對外試營運，也是首間迴轉壽司店，能進駐在台北坪效最高的SOGO忠孝館，主打店內8成餐點都是日本進口新鮮魚貨，售價40元起的金澤壽司，金箔、海鮮份量毫不手軟，獨家菜色也超多，3道必點餐盤可別錯過！

1989年在日本創業，金沢まいもん寿司在當地共有18間店舖，SOGO為強調全台獨家餐飲，與日方商談2年終於談定，海鮮來源來自日本富山灣、東京豐洲市場以及台灣基隆港，其中日本進口海鮮菜色佔8成，台灣在地佔2成，搭配台灣在地新鮮的彰化米，單盤價位從40元起至1,000元不等。

還沒正式開店，其台灣官方粉絲團就有破千人追蹤，還有許多民眾留言詢問訂位方式，可見其熱門程度，內店共有68席座位，除了有單人可享用的吧檯桌，還有家庭客適用的包廂座位，採用磁石軌道送餐，送到桌邊餐盤狀況穩定，能呈現出擺盤的精巧。

▲店內還將供應金澤地區的在地清酒。（圖／記者蔡惠如攝）

其中必吃的3道菜色，便是歡慶台灣首店開幕的招牌料理「金澤百萬石豪華五貫」包括紅喉、新鮮甜蝦、豐洲黑鮪魚中腹、鮭魚卵軍艦與富山白蝦軍艦，原價560元，每日限量100份特價388元，優惠至8月底。

而另一款特色餐點「魚骨餅乾」，則是將魚骨炸的酥香鬆脆，連魚尾都能入口，且油量拿捏剛好，完全無油膩感，相當適合下酒，淋上檸檬增加清香口感，是其他迴轉壽司店吃不到的菜色；甜點則與一〇八抹茶茶廊合作，設計出台灣限定的焙茶霜淇淋，兼具茶味清香不過甜，濃郁口感加上金箔，拍起來跟吃起來都很華麗。

同場加映：特色菜

豪華霸氣為金澤文化特色之一，「蟹滿堂」正是呈現此文化的一道料理，其中食材為來自日本海的松葉蟹。

此外，還有壽司職人精心手作的頂級玉子燒，能嚐到淡雅高湯的香氣。

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