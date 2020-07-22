fb ig video ETtoday search mobile

最強迴轉壽司「金澤」海外首店SOGO忠孝登場　必點3道錯過太可惜

>

▲金澤壽司SOGO台北店。（圖／記者蔡惠如攝、金澤壽司提供）

▲被網友號稱最強日本迴轉壽司店「金澤壽司」，SOGO台北店7／24試營運。（圖／記者蔡惠如攝、金澤壽司提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在日本已有21年歷史的「金沢まいもん寿司」，海外首店進駐SOGO忠孝館11樓，即將在7／24正式對外試營運，也是首間迴轉壽司店，能進駐在台北坪效最高的SOGO忠孝館，主打店內8成餐點都是日本進口新鮮魚貨，售價40元起的金澤壽司，金箔、海鮮份量毫不手軟，獨家菜色也超多，3道必點餐盤可別錯過！

▲金澤壽司SOGO台北店。（圖／記者蔡惠如攝、金澤壽司提供）

▲金澤壽司SOGO台北店。（圖／記者蔡惠如攝、金澤壽司提供）

1989年在日本創業，金沢まいもん寿司在當地共有18間店舖，SOGO為強調全台獨家餐飲，與日方商談2年終於談定，海鮮來源來自日本富山灣、東京豐洲市場以及台灣基隆港，其中日本進口海鮮菜色佔8成，台灣在地佔2成，搭配台灣在地新鮮的彰化米，單盤價位從40元起至1,000元不等。

▲金澤壽司SOGO台北店。（圖／記者蔡惠如攝、金澤壽司提供）

還沒正式開店，其台灣官方粉絲團就有破千人追蹤，還有許多民眾留言詢問訂位方式，可見其熱門程度，內店共有68席座位，除了有單人可享用的吧檯桌，還有家庭客適用的包廂座位，採用磁石軌道送餐，送到桌邊餐盤狀況穩定，能呈現出擺盤的精巧。

▲金澤壽司SOGO台北店。（圖／記者蔡惠如攝、金澤壽司提供）

▲店內還將供應金澤地區的在地清酒。（圖／記者蔡惠如攝）

其中必吃的3道菜色，便是歡慶台灣首店開幕的招牌料理「金澤百萬石豪華五貫」包括紅喉、新鮮甜蝦、豐洲黑鮪魚中腹、鮭魚卵軍艦與富山白蝦軍艦，原價560元，每日限量100份特價388元，優惠至8月底。

▲金澤壽司SOGO台北店。（圖／記者蔡惠如攝、金澤壽司提供）

而另一款特色餐點「魚骨餅乾」，則是將魚骨炸的酥香鬆脆，連魚尾都能入口，且油量拿捏剛好，完全無油膩感，相當適合下酒，淋上檸檬增加清香口感，是其他迴轉壽司店吃不到的菜色；甜點則與一〇八抹茶茶廊合作，設計出台灣限定的焙茶霜淇淋，兼具茶味清香不過甜，濃郁口感加上金箔，拍起來跟吃起來都很華麗。

▲金澤壽司SOGO台北店。（圖／記者蔡惠如攝、金澤壽司提供）

▲金澤壽司SOGO台北店。（圖／記者蔡惠如攝、金澤壽司提供）

同場加映：特色菜
豪華霸氣為金澤文化特色之一，「蟹滿堂」正是呈現此文化的一道料理，其中食材為來自日本海的松葉蟹。

▲金澤壽司SOGO台北店。（圖／記者蔡惠如攝、金澤壽司提供）

此外，還有壽司職人精心手作的頂級玉子燒，能嚐到淡雅高湯的香氣。

▲金澤壽司SOGO台北店。（圖／記者蔡惠如攝、金澤壽司提供）

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

金澤壽司, SOGO, 迴轉壽司
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

3大星座最恨另一半「提起舊愛」！處女寧願分手、冠軍出乎意料

3大星座最恨另一半「提起舊愛」！處女寧願分手、冠軍出乎意料

台北凱撒大飯店吃到飽只要637元！爐烤牛排饕客狂推

台北凱撒大飯店吃到飽只要637元！爐烤牛排饕客狂推

無印良品超可愛收納小方塊　電線被完美捲起、還能充電也太實用

無印良品超可愛收納小方塊　電線被完美捲起、還能充電也太實用

「四千年一遇美女」鞠婧祎撞衫秦嵐！閃片裙尬仙氣…網：這細節她完勝 盤點5間高質感泰國包包　冰滴藍、奶油白新款全是夯色，價格卻不貴 Hebe小心機藏油頭、范冰冰包毛巾養髮量！女神親授「不扁塌秘訣」快學起來 Irene尺度再突破！新MV黑色木乃伊「繃帶裝」辣過澀琪 資生堂「小金管」2支特價1288元！5種超完整用法　根本一鍵美肌 航海王聯名G-SHOCK　魯夫胸口疤痕、草帽成亮眼裝飾 安格斯12星座一周運勢7/20-7/26　金星庇佑！雙子、巨蟹職場運勢強

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面