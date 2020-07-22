泥面膜快乾別急著洗！「先打濕再按摩」膚色亮一號

▲夏季做好深層清潔，幫助後續保養品吸收。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏季臉部肌膚油脂分泌旺盛，容易造成髒汙、多餘油脂、老廢角質堆積於毛孔深處。此時可藉由泥狀面膜敷於肌膚表面形成暫時密封的狀態，協助毛孔打開，避免因為毛孔阻塞造成的暗沉、粉刺與痘痘等困擾。

針對使用深層清潔面膜，10/10 HOPE產品教育訓練講師Rosey提出夏季肌膚深呼吸5步驟。

1.使用面膜前，先為肌膚深層清潔及去角質，並搭配熱敷片刻，或趁著洗澡時使用，藉由熱蒸氣使毛孔張開。



2.塗上泥膜時，需塗抹至看不見原先膚色，以達最佳使用成效。



3.塗抹順序先上T字部位，再塗抹於雙頰與下巴，避開眼周、唇周等較乾燥的部位。



4.面膜約8分乾時，用水或噴霧將乾掉的泥膜先行打濕，按摩一下再清洗。清洗時避免過度拉扯肌膚，也可搭配使用濕毛巾或瑪姿林布提升清潔效果。



5. 洗去面膜後，一定要使用保養品以把握保養黃金期，加強保濕並給予肌膚充足養份。

Omorovicza 深層潔淨面膜，50ml，3,100元。

純淨的溫泉湖泊泥富含天然礦物與有機酸，為肌膚補充重要營養，並有效淨化毛孔、清除毛孔堵塞；白高嶺土吸附汙垢、有害雜質與過多的油質堆積，有效明亮膚質。

elemental herbology 亞馬遜泥淨化面膜，75ml，1,500元。

源自亞馬遜河流域的白泥，幫助淨化肌膚並溫和地去角質，添加紐西蘭麥盧卡蜂蜜與6種植物油，為肌膚留下柔軟、滋潤且充滿光澤效果。

尼爾氏NYR 白茶防護賦活面膜，50g，1,520元。

添加白茶、乳香，與淨化肌膚的高嶺土純淨成份，高度抗氧化並深度淨化肌膚、提升肌膚防禦力。

L:a Bruket 淨化泥膜，100ml，1,300元。

擁有溫和代謝角質、淨化毛孔、深層補水共3重功效，打通毛孔通道，提升後續保養品吸收力，是一款全能型前導面膜。添加墨角藻精華萃取，藉由高含量的褐藻糖膠快速清除自由基，使皮膚保持明亮活力。

Grown Alchemist 深層清潔面膜，75ml，980元。

多效合一的深層清潔面膜，添加小麥胚芽、銀杏萃取、蔓越莓、白高嶺土，深層清潔毛孔的同時，更有助肌膚緊實。質地柔潤細滑，是一款不易刺激皮膚或造成乾燥的泥狀面膜。

(MALIN+GOETZ) 深層潔淨泡泡面膜，118ml，1,600元。

懶人快速保養首選，也可做為急救型面膜使用。高科技白色泡泡在吸附毛孔髒污的同時，還能釋放保養成份，提升肌膚保水度。

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