星巴克典藏系列「奶茶色」超夢幻　金銅色New Core杯必收！

▲星巴克推典藏系列新品，療癒風滿滿。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

慢慢的時間已經進入2020年下半，星巴克也趁勢推出旗下以質感為名的典藏系列、New Core新品，使用奶茶色、砂岩大地色、經典綠與淡綠，還有金銅色不鏽鋼打造療癒杯款，作為夏日熱季至冬日療癒的過度色，無論是裝載冷飲或熱飲都很適合。

▲星巴克New Core系列新品。

其典藏系列在台灣逾20間的典藏門市及2間摩登典藏吧台門市（台北101典藏門市、台中大英門市）限定推出，其中奶茶色為主色的不鏽鋼杯、冷水杯與保溫杯，搭配凸浮雕、條紋風格的設計，柔和又充滿女人味，其他還有以別具魅力的銅色、充滿原始質感的砂岩色與雅緻內斂的暖白色系，結合復古切面設計的馬克杯，帶來充滿原始質樸的大地風格的摩登感。

▲（左）BEIGE摩登典藏不鏽鋼杯售價900元；（右）BEIGE典藏不鏽鋼杯，售價900元。

▲復古切面典藏馬克杯，售價500元。



▲（左）BEIGE摩登典藏不鏽鋼杯，售價900元；（右）立體條紋典藏不鏽鋼水瓶，售價900元。

此外，在各門市也推出全新的New Core系列，以星巴克的經典綠、明亮的淡綠色系，跟溫暖穩重的墨綠色系相互搭配，其中還有超吸睛的金銅色不鏽鋼，品牌女神LOGO融合在杯身裡，低調兼具質感，走到哪裡都吸引眾多目光，單價從450元至1,100元不等。

▲（左）Pattern Copper不鏽鋼TOGO冷水杯，售價900元；（右）ART女神不鏽鋼杯售價900元。

而瑞典居家品牌IKEA，位於青埔的新桃園店將於7／23正式開幕，屆時民眾也能入手獨家商品，包括EFTERTRADA系列水瓶，共有白色及黃色兩款可，同系列還有連帽T恤可選擇。

▲IKEA新桃園店獨家商品，EFTERTRADA系列水瓶，售價149元；連帽T恤，售價990元。