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「黏黏怪物研究所」化身可愛帳篷　呆呆表情好治癒，邊緣人都想組隊去露營

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@fla_sml、shop.stickymonsterlab.com

韓國創意團隊「黏黏怪物研究所」（Sticky Monster Lab）擁有高人氣，小怪物們的圓胖體型和呆滯神情圈粉無數，推出過公仔、服飾、生活用品等眾多周邊，這次配合露營這個新興休閒娛樂，居然化身成帳篷！圓圓球狀、蒙古包、長型豪華帳篷⋯各種形狀都有，可愛造型讓討厭戶外的人也想跟它們結伴露營去。

知名登山品牌The North Face的Geodome帳篷是圓形球狀，鮮豔的黃色讓它看起來像一顆巨型水果，加上黏黏怪物的閉眼表情和彎曲雙腿，造型超可愛，讓人好想住進去。

白色的神殿帳篷有著尖尖屋頂，雙層設計看起來特別唯美，有著濃濃北歐風，放置在綠色的森林中一定很夢幻，怪物的小表情替帳篷增添了可愛感。

想要體驗豪華版露營行程，就要選擇長型的頂級四人帳篷，橘紅色外觀很亮眼，長出五官、雙腿，就像兩隻併排坐在一起的小怪物，點起營火坐在帳篷邊，就像多了兩個朋友陪伴。

另外還有野地必備的迷彩花紋帳篷、軍綠色尖頂帳篷，以及橘、白多邊形花色的圓頂帳篷，每一款加了呆呆五官，瞬間可愛度大增，帶它們去野地露營，什麼辛苦都會忘記，療癒度滿分。

其實這個帳篷系列只是構想，並沒有真的推出實品，但超Q造型讓大家都跪求量產。「黏黏怪物研究所」之前曾經跟韓國戶外品牌KOLON SPORT合作推出過帳篷系列，雖然不是小怪物造型，但基本款帳篷印上滿滿印花圖騰還是很可愛，有藍、紅、軍綠三款，售價600,000韓元（約台幣14,753元），還有一款是紅色小怪物造型，但尺寸比較小，比較適合小孩子，這款售價148,000韓元（約台幣3,634元），目前已經通通售罄，想要的話只能等待機會了。

▲黏黏怪物研究所帳篷。（圖／翻攝自IG@fla_sml）
 

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關鍵字：

黏黏怪物研究所, 帳篷, 韓國, 露營, 戶外
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