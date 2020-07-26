fb ig video ETtoday search mobile

直接說不、懂得不在乎　5個徵兆說明你「變成熟了」

>

▲女性,女生,獨立,單身。（圖／unsplash）

▲變老的一面，就是進化。（圖／pixabay、unsplash，以下同）

編輯／借借

多數人抗拒「變老」，但變老的另一面，就是成長，時間帶來成熟跟智慧，自信與豁達，那是無法速成的元素，知道什麼事物可以讓自己自在，找到生活的平衡點，對不重要的事情不在乎，不怕對別人說不，學會欣賞這些，比一直傷懷自己的外貌變醜，要聰明多了。

▲黑色,幹練,套裝,女性,上班族,女強人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲隨著歲月愈來愈了解自己，更加自信。

可以不在乎
年輕的時候顧慮太多，不知選擇什麼才是對的，走過幾次錯誤後，你知道哪些不該選擇，哪些事根本不重要，你知道世界上的選擇沒有對錯，唯一的標準在自己身上，連快樂與否也是，對於看似寶貴而其實不需在乎的事，已經沒辦法影響你。

擁有說不的勇氣
有時你明明不願意，但其實說「不」是需要勇氣的，不是僅僅知道自己「不喜歡」這麼單純而已，擁有自信，知道自己夠堅強，就能比之前更容易說出「不」這個字，告訴對方我不想去、不接受、不適合。

▲頭髮,女性,秀髮,長髮。（圖／unsplash）

▲知道如何愛自己，讓自己真正開心，而不是一昧只想獲得。

知道愛自己的方式
年齡增長這件事，是不可逆、也無法阻止的過程，看著自己改變卻學著享受，變老不是「老化」，而是進化，繳出了青春外貌而成就的韻味，你知道如何讓自己快樂，感覺放鬆，知道哪種對象適合你，不再猶豫，你成為更好的人。

不被迷惑
當體驗過更多事物之後，對於金錢、奢華、外在評價，漸漸的不會被這些迷惑、被它們控制，了解這是一條永遠看不到盡頭的陷阱，唯一解救的方法，就是知道在什麼時候喊停，無限長大的慾望，或許可以讓你擁有源源不斷的成就感，但那絕不是快樂本身。

▲▼ 女性示意圖 。（圖／PEXELS）

▲面對失去可以流淚，但懂得站起來。

有能力面對失去
成長的過程，就是不斷地獲得跟失去，當我們正青春，不斷地失去時光跟選擇，然後交換在未來、選擇做自己的權利，體會其實自己不需要那些這些，純粹的面對平衡的生活、感情的命運，有時候禁的起失去的能力，不在於你擁有錢財的多寡，而是你是否夠堅強。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 風格, 性格, 分辨
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

奧斯塔羅12星座一周運勢0727-0802　射手感情工作旺翻天、摩羯情緒衝動失荷包

奧斯塔羅12星座一周運勢0727-0802　射手感情工作旺翻天、摩羯情緒衝動失荷包

會讓12星座想分手的原因！牡羊受不了悲情牌、水瓶感覺最重要

會讓12星座想分手的原因！牡羊受不了悲情牌、水瓶感覺最重要

誠品新竹巨城全新開幕　挑高7公尺40米長閱讀大道打卡超狂 《雖然是精神病》8金句說出童話的現實　「跟別人不一樣就很可怕嗎？」 日本女生好纖細　5個生活習慣「自然而然成瘦子」 「睡美人凝凍」修護力超強！厚敷、鎮定　5種極致用法迅速養肌 UNIQLO與Theory最新聯名790元就能入手　沒看過這麼帥的POLO衫！ 2020上半年熱銷球鞋TOP10！打敗孫芸芸鋸齒鞋、「朴敘俊同款」的是它 敏感肌也能用！8款「海洋友善」物理防曬乳　夏天不曬黑也能愛地球

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面