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北川景子挺8個月孕肚拍雜誌　身材太驚人，網：我小腹還比較大

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記者王則絲／台北報導

日本女星北川景子在國內外有超高知名度，堪稱日劇一姐，今年四月時宣布懷孕粉絲們都很為他開心，因疫情和懷孕關係休息一陣子的她，近日挺著8個月的孕肚登上日雜《VoCE》9月號封面，狀態之好令網友們驚艷，「女神還是很瘦！」、「看不出八個月，比我小腹還小」。台灣藝人王思平也於日前曝光了孕婦寫真，連不愛拍照的老公都難得入鏡，超有愛又唯美的畫面瘋狂吸讚。

今年33歲的北川景子於2016年時與BREAKERZ主唱DAIGO結婚，直到今年四月才爆出懷孕喜訊，挺著八個月孕肚的北川景子為雜誌拍攝了封面與內頁，穿著典雅的黑色長禮服，包覆住「微凸」的孕肚，四肢則依然纖細，許多網友都回應：「看不出來八個月，比我小腹還小」、「果然是女明星，懷孕都不會胖」狀態維持得超乎水準！

即便是近距離大特寫也沒在怕，北川景子孕期並沒有因此胖到臉部，五官仍然保持立體，肌膚狀況更是相當完美，完全看不出已身為人母的痕跡，北川景子也於先前的訪問中提到，因為疫情和懷孕關係許多演出工作都推遲，感到頗失落，不過趁機專注調理身體也是好事一樁，寶寶預產期在秋天，很快就能再和大家見面了。

台灣藝人王思平也於近日公開了一組孕婦寫真大片，相較起來肚子的尺寸大上許多，穿著白色長禮服，並為了露出孕肚直接從胃部開衩，卻一點也不顯得曝露，反而是散發滿滿的母性慈愛，構成一幅非常唯美的畫面，粉絲們都紛紛大讚：「仙女下凡」、「看過最美的孕婦寫真！」

▲北川景子、王思平孕照。（圖／翻攝自IG）

▲王思平分享唯美孕婦寫真。（圖／翻攝自王思平臉書，以下同）

▲北川景子、王思平孕照。（圖／翻攝自IG）

▲北川景子、王思平孕照。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

北川景子, 懷孕, 雜誌封面, 孕照, 王思平, 孕婦寫真
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