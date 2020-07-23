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南韓「第一腿精」換人做？徐睿知超纖長筷子腿　美得有夠不真實

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記者李薇／綜合報導

徐睿知最近演出《雖然是神經病但沒關係》戲劇爆紅，官方IG也在最近上傳一系列她的照片，只見她身穿oversize的西裝，底下的西裝褲展現出筷子級的細腿，讓人視線完全沒辦法移開，簡直有夠誇張。

▲徐睿知,穿搭,雖然是神經病但沒關係。（圖／IG）

▲徐睿知的腿也是超級長。（圖／翻攝自goldmedalist_official IG）

徐睿知除了擁有超級纖細的螞蟻腰之外，最近在官方釋出的形象照之中，又再度顯現出了不符合人體工學的一面，只見她身穿一件oversize的黑色西裝，底下搭配稍微有一點直筒的西裝褲，展現出她超級纖細的兩條雙腿，看起來又細又長，完全不符合人體的比例。

▲徐睿知,穿搭,雖然是神經病但沒關係。（圖／IG）

▲幾乎零贅肉的好身材。（圖／翻攝自goldmedalist_official IG）

這雙勻稱到幾乎沒有起伏的腿部，讓人不禁聯想到南韓「第一腿精」宣美的穿搭，她也是宣美擁有110公分逆天長腿，被稱為「全世界最長的腿」，每次穿長靴或是洋裝超級好看，日前一張身穿ZARA的長靴，看起來腿幾乎沒有被截斷的感覺，比例依舊超級好。

宣美這次的穿搭搭配了小短褲，將身材比例拉高，即使是穿到小腿肚的長靴，依舊可以看出來她過人的比例，超完美的身型也讓網友讚嘆，「宣美是擁有90%的腿」、「胸以下全是腿」、「最美的長腿」。

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關鍵字：

徐睿知, 穿搭, 雖然是神經病但沒關係
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