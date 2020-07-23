38歲宋智孝美貌無敵！保養最怕麻煩，卸妝偏好「這一款」

▲宋智孝的外貌完全看不出實際年齡。（圖／翻攝自IG/my_songjihyo）

編輯/Lily

38歲宋智孝一直是出了名的凍齡女神，日前新劇《我們，愛過嗎》上線，她的美貌再度引發網友討論，劇中飾演有個14歲女兒的單親媽媽，還與4個男人陷入熱戀，如此的顏值整個超有說服力，一起來看看她的保養秘技。

#肌膚清潔是第一

宋智孝曾分享她最重視清潔，因為每天工作需要化妝，所以只要一下工就會立刻卸妝，不想再給肌膚多餘負擔。混合肌的她，最喜歡用卸妝膏，在臉上推開好延展，順便可以按摩去水腫，卸妝力又很足夠，洗完就是剛好的水潤感。

#堅持天天擦防曬

在 Instagram 查看這則貼文 송지효(Song Ji Hyo)（@my_songjihyo）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 11 日 下午 7:10 張貼

▲私下的妝容極淡，一層潤色防曬就可安心出門。

笑稱自己很懶惰，平常就喜歡素顏，不過就算再怎麼懶，她仍堅持天天擦防曬，做好防曬不只能防曬黑，更能防曬老。上妝前她會選擇乳液妝防曬先打底，若是素顏的話會挑選潤色效果防曬，薄塗一層就能打造好氣色。

#十足面膜控

身為速效保養的擁戴者，最討厭就是瓶瓶罐罐和繁複的保養步驟，有時候懶得基礎保養，就會靠敷面膜來偷吃步，她每天至少要敷一片，甚至早晚都要敷，和其他女星一樣，妝前也會來一片，幫助底妝更貼妝。

在 Instagram 查看這則貼文 송지효(Song Ji Hyo)（@my_songjihyo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 11 日 下午 6:42 張貼

▲外出必帶的就是保濕噴霧。

#自製保濕噴霧

混合膚質的她，肌膚會出油也會怕乾，當天氣變得乾燥時，除了勤敷面膜之外，包包裡也會隨身攜帶保濕噴霧，有時也會把平常用的化妝水放入噴霧瓶中，隨時幫助肌膚保濕，這個方式在夏天也能幫助醒膚，保持清爽感。

在 Instagram 查看這則貼文 송지효(Song Ji Hyo)（@my_songjihyo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 5 日 下午 11:04 張貼

▲《我們，愛過嗎》劇情走向備受期待。

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