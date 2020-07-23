星座項鍊多變戴法CP值超高　施華洛世奇把扣飾變主角了

▲施華洛世奇Zodiac系列火象星座牡羊座（左起），射手座與獅子座項鍊，單款3,990元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

鎖定熱衷研究星座趨勢的男女，施華洛世奇（Swarovski）推出Zodiac十二星座系列，讓時尚迷可選擇個人專屬的星座項鍊，為自己增添好運，每款星座墜飾除了點綴閃亮水晶，另一亮點金色色調的T型鎖扣設計，並在扣環上附有正反雙面造型的圓盤墜飾，可移到星座綴飾旁一起搭配，一款項鍊多種戴法彰顯高CP值。

▲連晨翔佩戴施華洛世奇Zodiac摩羯座項鍊。



▲施華洛世奇風象星座雙子座（左起）、天秤座、水瓶座項鍊，單款3,990元。



星座項鍊上的扣環圓盤綴飾，雙面各有太陽圖案與四大星象符號，佩戴時可置於頸後，或將T字扣放在胸前與星座符號鍊墜創造層次感，多變化的穿戴法吸引男星連晨翔搶戴他專屬的魔羯座項鍊，證明星座項鍊跨越性別界線，穿簡單的白襯衫搭配就很有型。

▲施華洛世奇Zodiac系列水象星座雙魚座（左起）、巨蟹座與天蠍座項鍊，單款3,990元。



▲施華洛世奇Zodiac系列土象星座處女座（左起）、金牛座、魔羯座項鍊，單款3,990元。





設計多元的丹麥飾品Pandora，也沒錯過多數人著迷的星座主題，品牌依照每個星座具代表性的符碼設計，並點綴閃亮鋯石，讓人一眼就能認出自己的星座串飾，當成幸運物天天佩戴。

▲Pandora十二星座系列中的射手座串飾（左）與處女座飾，各1,580元。（圖／翻攝Pandora官網）

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