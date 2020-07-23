佛系無痛的「氣泡水減肥法」正夯！避開4點NG事項就能輕鬆瘦

▲氣泡水擁有不少能幫助減肥的特性，但想靠氣泡水瘦身要先注意4件事。（圖／翻攝IG、unsplash）

編輯／Amanda

近來有一種「佛系減肥法」正夯，就是靠氣泡水瘦身！比起純水更多了碳酸氣泡口感的氣泡水，不僅喝起來口感有變化，可幫助不愛喝水的人用來取代含糖飲料，且氣泡水含有細緻的二氧化碳，可增加飽足感、刺激腸胃蠕動，幫助促進消化、排泄，有助提高身體新陳代謝，擁有不少能幫助減肥的優點。但想靠氣泡水來瘦身，可不是卯起來猛喝就可以，有4個前提要注意，以免瘦身不成反傷身。

1.別在餐前和運動時喝



雖然有如汽水般口感的氣泡水喝了會有飽足感，但別在空腹時喝，氣泡水的氣體會刺激胃部，加速腸胃蠕動，容易造成腸胃負擔，可在用餐時邊飲用，或在餐與餐之間降低飢餓感。另外，也不要在運動前或運動時喝，以免肚子裡累積太多氣體，運動起來容易感到脹氣、不適，最好在運動後再飲用。

▲以減肥為目的的人，要挑選無糖、零熱量的氣泡水。（圖／翻攝unsplash）



2.要挑選無糖零熱量款



現在市面上的氣泡水選擇越來越多，除了一般純水原味，更多了許多不同的風味可挑選，但要注意有些口味會另外添加風味糖漿、濃縮原汁等，不僅有糖分、熱量也因此拉高，若是為了減肥，別忘了挑選無糖分、零熱量的氣泡水。

3.腸胃不好的人要避開



雖然現在氣泡水越來越普遍，很方便取得，但若是腸胃容易脹氣、有胃食道逆流症狀的人則不適合使用氣泡水瘦身法，以免傷害腸胃。

▲不能因喝了氣泡水就不喝白開水。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）



4.不能取代日常飲水



雖然利用氣泡水取代飲料能完美減少糖分的攝取，但氣泡水並不是人體真正需要的水份，不能用來取代白開水，喝下過量氣泡水不僅對健康無益，反而會讓對身體造成負擔。

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