包・開箱／Ferragamo「枕頭包」療癒來襲　米色最優雅、韓妞鍾愛寶寶藍

▲Salvatore Ferragamo最新VIVA枕頭包超療癒開箱，米白色優雅氣質爆棚。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

近年來時尚圈掀起一波「療癒系」風潮，以「枕頭包」的問世最具代表性，或許是因為現代人生活壓力大，這種蓬鬆、柔軟又兼具撫慰心靈功能的包包才如此受歡迎！像是Salvatore Ferragamo的新款「Viva包」甫推出沒多久便嚐到爆紅的滋味，各路名人爭相追捧，今日《ET FASHION》就來帶大家細細欣賞有著枕頭外型的「Viva包」，究竟有何可愛之處？

▲莫莉示範米白色Viva包。（圖／翻攝自IG@molly_chiang）



這次推出的「Viva Bow Bag」為Salvatore Ferragamo Viva 系列的最新單品，延伸自2020年大受推崇的Viva鞋款，而Viva系列鞋款又是源自於品牌標誌性的Vara鞋，更可一路追溯到1979年Fiamma Ferragamo女士設計出的第一雙Vara女鞋，品牌運用最經典的「蝴蝶結」元素來串接過去、傳承歷史，同時也不斷的創新突破，才能迎來這款「Viva Bow Bag」的誕生。

▲Viva包有非常多顏色可供選擇，各NT＄46,900。（圖／品牌提供）



今日《ET FASHION》於影片中為大家開箱的是米白色款式，與莫莉示範的是同款，能中和枕頭包包型可愛的氛圍，讓使用者的優雅氣質再提升，也較不侷限年齡。Viva Bow Bag以柔軟小牛皮打造，再利用填充方式營造輕盈空氣感，摸起來的膚觸令人容易上癮，壓邊造型也和枕頭相仿，可謂名符其實的「枕頭包」。

▲米白色與黑色Viva包。（圖／記者王則絲攝）



Viva Bow Bag屬於最方便、實用的方形包款，採用磁扣掀蓋的方式開包，內部共有兩大拉鍊隔層，並附有三格小暗袋，以及一層無拉鏈的收納空間，容量比外表看起來更為寬敞，整個包身採「純色」的設計，蝴蝶結釦飾、縫線、背帶與五金皆以同色呈現，背帶部分可自由調整長短，有肩背、手提兩種搭配方式。

▲內部空間十分寬敞。（圖／記者王則絲攝）

▲Viva鞋與Viva包整套搭配更療癒！（圖／記者王則絲攝）

Viva包這次總共推出了米白色、黑色、藕粉色、寶寶藍色和暗紅色，一口氣提供女孩們多重選擇，除了今日開箱影片中能看見的米白色與黑色最為百搭之外，還可以發現IG上韓妞們一致鍾愛寶寶藍色，溫柔之中又不失可愛，也比想像中更為簡單搭配，非常上相！

▲韓妞最鍾愛的是寶寶藍色Viva包。（圖／翻攝自IG@j876my）



在 Instagram 查看這則貼文 seul__p（@seul__p）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 11 日 上午 4:35 張貼

▲VIVA多色蝴蝶結小牛皮肩背包，NT＄46,900。（圖／品牌提供）



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