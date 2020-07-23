莫莉搶打卡！BV台北首間全新概念店裝　「草綠金錬卡帶包」獨家開賣

▲義大利精品BOTTEGA VENETA微風廣場全新店裝亮相，是創意總監Daniel Lee上任後台北首間概念店。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

義大利精品BOTTEGA VENETA（BV）自創意總監Daniel Lee上任後，就為品牌帶來全新氣象，位於微風廣場的概念店也已於7月20日悄悄改造完成，不僅暗藏Daniel Lee的種種巧思，店內也提供獨賣單品，備受矚目的「草綠色」THE CHAIN CASSETTE肩背包，詢問度破表，出了該店就買不到。

▲創意總監Daniel Lee喜愛明亮通透的風格。（圖／記者鮑璿安攝）

在 Instagram 查看這則貼文 莫莉 Molly Chiang（@molly_chiang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 21 日 下午 9:03 張貼

台北第一間由創意總監Daniel Lee操刀的概念店裝，微風廣場店面改造完成，明亮通透的落地玻璃傳遞簡潔風格，尤其擺放了一盆盆綠色葉片植物，在忙碌城市中帶來蓬勃生機，其實就是Daniel Lee的喜好元素，與今年早秋繽紛多彩的色盤概念不謀而合。就連KOL莫莉也忍不住在店內拍起時尚大片，靠坐在暗黃色沙發上，其圓潤飽滿的形狀更是全新店裝的點睛之筆。

▲「草綠色」THE CHAIN CASSETTE肩背包微風廣場概念店獨賣 ，NT$ 120,900；THE CHAIN TOTE 短羊毛包 NT$ 184,200。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

Cassette系列包款更是Daniel Lee經典代表設計，簡約有型的長方形輪廓強化了包款的實用與容量，滿足工作、約會與休閒的各種使用需求。放大編織元素，沒有任何多餘裝飾下，純粹以色彩、Nappa小羊皮革及全新金屬錬帶傳遞出大膽創新的風格，錬飾靈感取自於珠寶系列的幾何造型，每個金屬鍊塊必須逐一塑形、個別製作，才能打造出理想的光澤效果。店內獨賣單品則是「草綠色」THE CHAIN CASSETTE肩背包，鮮艷色系搭配金屬錬增添衝突視覺效果，其餘像是油畫藍、泳池藍、石灰白也是夯色代表。

▲Daniel Lee上任後的首個包款是The Pouch 雲朵包 。（圖／記者鮑璿安攝）

當然，品牌爆款少不了The Pouch 雲朵包，是Daniel Lee上任後的首個包款，從大到小都被整齊擺放在店內，一字排開相當療癒，從絲滑質感的小牛皮到經典編織皮革，即便包身完全沒有任何品牌Logo，仍是脫穎而出。其餘服飾、飾品也以層層遞進疊加的衝突色彩展現，大展Daniel Lee的高超玩味。