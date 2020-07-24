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做好4件事清除粉刺不留疤！先消毒、「只擠一半」是關鍵

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▲▼做好4件事清除粉刺不留疤！。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲受到氣候影養，台灣有許多人都深受粉刺困擾。(圖／翻攝IG@thanks_kim、@3ce_official）

記者張毓容／台北報導

台灣氣候悶熱潮濕，許多人都深受粉刺、毛孔粗大等困擾。為了清除惱人粉刺，除了去SPA做臉、找皮膚科醫師，還有些女孩總是會忍不住自己在家動手「擠粉刺」，但大多數人不會拿捏力道，事前消毒也沒做好，容易造成肌膚受傷、發炎，不僅粉刺沒除乾淨，還可能使毛孔變大、留疤。

雖然找專業人士清除粉刺是最佳選擇，但有時真的不方便，保養專家凱鈞老師就特別分享自己居家清粉刺的秘訣及步驟提醒大家，清粉刺時做好下面4件事，才能輕鬆除粉刺不留疤。

▲做好4件事，清除粉刺不留疤。（圖／翻攝IG）

▲清粉刺前可先以蒸臉或泡澡等方式幫助毛孔張開。(圖／翻攝IG@hara3m)

1.以熱氣幫助毛孔張開

為了讓後續清除粉刺時能更順利，且能完整拔除粉刺，凱鈞老師建議洗完臉後，可先以蒸臉或用溫熱毛巾敷臉的方式，讓毛細孔張開，或是選在沐浴後進行也可以。

▲做好4件事，清除粉刺不留疤。（圖／翻攝IG）

▲清除粉刺前一定要先仔細消毒雙手和使用工具。(圖／翻攝pexels)

2.務必先消毒雙手和器具

為避免造成感染，在清粉刺前一定要確保使用的工具、雙手和臉是處於乾淨狀態。洗完臉後，可用稀釋過的酒精消毒雙手，要特別留意容易藏有細菌的指縫，包含後續會用的工具，像是青春棒或粉刺夾等也要一併消毒。

3.粉刺要用工具拔除

許多人總想把用力一擠把粉刺整片擠出來，但這樣很容易施力過當，造成毛孔壁周圍受傷發炎，導致毛孔變得粗大、甚至留疤。凱鈞老師表示，清粉刺時可先輕輕擠一下，但只是稍微把粉刺擠出頭而不是真的用「擠的」把粉刺整根擠出來。

首先，先用消毒過的手或青春棒像擠牙膏一樣，輕輕擠一下讓粉刺冒出頭來，再用清潔消毒過後的眉夾或粉刺夾，一根一根挑出來。雖然這樣比較花時間，但能把對肌膚的傷害降到最低，且大部分時候，都能將整根粉刺連根拔除。

▲▼做好4件事清除粉刺不留疤！。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

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4.一定要做舒緩收斂保養

凱鈞老師提醒，清除粉刺後要記得用有消毒、鎮靜作用的精油加上化妝水濕敷，幫助收斂舒緩肌膚，以免毛孔變大。而若是毛孔已經粗大的局部，冰敷、冷敷等物理方式或單靠收斂效果化妝水，效果比較有限，若想達到緊緻毛孔效果，還是需要舒緩成分和維他命A的衍生物或胜肽等有效成分，促進毛孔壁周圍的膠原蛋白增生。

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fashion.net

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