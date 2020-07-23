網友譽為「夢幻茶香」！雅頓白茶甜橘香水，一聞超療癒

▲白茶結合甜橘和麝香，是一款適合夏季的香氣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

伊麗莎白雅頓推出全新白茶花漾甜橘淡香水，在精緻白茶香調之中，揉合甜美柑橘清香及溫暖麝香，讓你彷彿置身茵茵青草地般，享受柔軟恬適的幸福感。

白茶花漾甜橘淡香水靈感來自於柑橘樹，前調以甜美細膩的柑橘融合佛手柑、檸檬、熱帶水果，以淡雅的柑橘果香喚醒感官體驗，中調以橙花、茉莉花、橙花油、白茶帶來花香的濃郁芬芳，最後再佐以麝香、雪松、桂花、龍涎香等木質香調，創造熱情活力的溫暖氛圍。



▲Elizabeth Arden 白茶花漾甜橘淡香水，100ml，2,000元。

調香師Gil Clavien說道：「我希望透過『白茶花漾甜橘淡香水』將活力與幸福的感受罐裝成瓶，重現讓能量完全掌管身心的體驗。這款香水的靈感來自一次西西里島的旅行，一邊聞著柑橘樹結果前所散發的香氣，一邊與朋友在清新的海風中啜茶。



香水外型創意來自品牌發跡的紐約。優雅的白色包裝簡單大方，自然而純粹。紙盒的設計彷彿絲質織品或瓷器一般，玻璃瓶身方型垂直的線條設計靈感則來自紐約的摩天大樓，搭配淡淡橘色字樣呼應全新上市的香氛款式。

▲SABON推出完整白茶系列，清新香氣頗具人氣。

以日本之美為靈感的限量白茶系列，2018年上市後迅速完售，帶著禪意的寧靜清香廣受好評，網友更將之譽為夢幻茶香的白茶系列，終於在眾所期待中，將於2020年以完整全系列姿態重新回歸。

產品涵蓋SABON知名的明星三部曲、手部保養、為空間注入品味的薰香組，以及展現個人風格的香水，完整而齊全的九項單品，從心茶覺，回歸內在的祥和，每一步都充滿溫柔力量。

▲SABON 白茶沐浴油，500ml，1,280元。

▲SABON 白茶身體磨砂膏，600g，2,080元。

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