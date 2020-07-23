韓國狂賣的神級裸妝「美拍霜」終於來台！連「最美素顏」女星也愛用

▲AHC美拍霜和美拍氣墊在韓國一上市就狂賣，連有韓國「最美素顏」之稱的女星吳漣序都愛用。（圖／品牌提供）



記者張毓容／台北報導

很多女生都很喜歡韓系底妝那種，看似沒化妝卻擁有細緻膚質和透亮光感的自然裸透妝感，不僅是韓系妝容不退流行的彩妝趨勢之一，更帶起素顏霜熱潮。今年夏天，以「韓國神仙水」聞名的AHC就將韓國女星吳漣序私下愛用的「美拍霜」和「美拍氣墊」引進台灣，不用再透過代購，也能輕鬆擁有超自然的韓系裸透美肌。

▲AHC 粉嫩光澤美拍霜，SPF30/PA++，30g，NT$780；50g，NT$1,300。（圖／記者張毓容攝）



韓國專業醫美品牌AHC擁有許多備受好評的人氣商品，其中又以「神仙水」保濕機能水最出名。為了滿足女生對於裸透美肌的追求，AHC特別推出防曬、美白、保濕、校正膚色，一瓶四效的「粉嫩光澤美拍霜」，輕盈不黏膩的質地就像在擦保養，一抹上臉立即粉嫩提亮膚色，讓肌膚展現自然透嫩光澤，搭配光感遮瑕科技，能折射光線，自然修飾肌膚小瑕疵。

▲左手上了「美拍霜」後變得比原本更透亮，但不會有死白厚重感。（圖／記者張毓容攝）



帶冷調的淺粉色，與蜜桃粉tone相比，更能完美中和掉亞洲膚色易有的暗沉，呈現粉嫩櫻花色感。可單獨使用，也可再搭配後續底妝使用，超自然的透亮裸肌感，在韓國一推出就拿下許多美妝獎項，連在韓國被封「最美素顏」的女星吳漣序都愛用。

▲AHC 粉嫩光澤美拍氣墊粉餅，15g，NT$800。 （圖／記者張毓容攝）



AHC更將「美拍霜」注入氣墊粉盒內，同步推出氣墊粉餅版的美拍霜「粉嫩光澤美拍氣墊粉餅」，方便更攜帶還不沾手，在外奔波也能隨時輕鬆補上粉嫩光感，同樣是能為肌膚修飾於無形，媲美底妝同時又能加成底妝功效。

▲PS美美妍 素顏修修光圈霜，50g，NT$1,280。



除了AHC推出美拍霜，由東森自然美與韓國合作研發的美妝品牌「PS美美妍」，今年夏天也特別針對台灣悶熱氣候，以益生菌保養概念推出「素顏修修光圈霜」。添加PS複合益生菌、萃取自8種超級水果的豐富維他命C和高效修護成分，水感質地一抹完成保養、校色，瞬間提亮膚色，更修飾毛孔及瑕疵，透亮不死白，快速展現光圈柔焦美肌，上妝同時更滋養肌膚，卸妝後肌膚依舊細白透亮。

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