fb ig video ETtoday search mobile

韓國狂賣的神級裸妝「美拍霜」終於來台！連「最美素顏」女星也愛用

>

▲▼韓國狂賣的AHC美拍霜終於來台。（圖／品牌提供）

▲▼韓國狂賣的AHC美拍霜終於來台。（圖／品牌提供）

▲AHC美拍霜和美拍氣墊在韓國一上市就狂賣，連有韓國「最美素顏」之稱的女星吳漣序都愛用。（圖／品牌提供）
記者張毓容／台北報導

很多女生都很喜歡韓系底妝那種，看似沒化妝卻擁有細緻膚質和透亮光感的自然裸透妝感，不僅是韓系妝容不退流行的彩妝趨勢之一，更帶起素顏霜熱潮。今年夏天，以「韓國神仙水」聞名的AHC就將韓國女星吳漣序私下愛用的「美拍霜」和「美拍氣墊」引進台灣，不用再透過代購，也能輕鬆擁有超自然的韓系裸透美肌。

▲▼韓國狂賣的AHC美拍霜終於來台。（圖／品牌提供）

▲AHC 粉嫩光澤美拍霜，SPF30/PA++，30g，NT$780；50g，NT$1,300。（圖／記者張毓容攝）

韓國專業醫美品牌AHC擁有許多備受好評的人氣商品，其中又以「神仙水」保濕機能水最出名。為了滿足女生對於裸透美肌的追求，AHC特別推出防曬、美白、保濕、校正膚色，一瓶四效的「粉嫩光澤美拍霜」，輕盈不黏膩的質地就像在擦保養，一抹上臉立即粉嫩提亮膚色，讓肌膚展現自然透嫩光澤，搭配光感遮瑕科技，能折射光線，自然修飾肌膚小瑕疵。

▲▼韓國狂賣的AHC美拍霜終於來台。（圖／記者張毓容攝）

▲▼韓國狂賣的AHC美拍霜終於來台。（圖／記者張毓容攝）

▲左手上了「美拍霜」後變得比原本更透亮，但不會有死白厚重感。（圖／記者張毓容攝）

帶冷調的淺粉色，與蜜桃粉tone相比，更能完美中和掉亞洲膚色易有的暗沉，呈現粉嫩櫻花色感。可單獨使用，也可再搭配後續底妝使用，超自然的透亮裸肌感，在韓國一推出就拿下許多美妝獎項，連在韓國被封「最美素顏」的女星吳漣序都愛用。

▲▼韓國狂賣的AHC美拍霜終於來台。（圖／記者張毓容攝）

▲▼韓國狂賣的AHC美拍霜終於來台。（圖／記者張毓容攝）

▲AHC 粉嫩光澤美拍氣墊粉餅，15g，NT$800。 （圖／記者張毓容攝）

AHC更將「美拍霜」注入氣墊粉盒內，同步推出氣墊粉餅版的美拍霜「粉嫩光澤美拍氣墊粉餅」，方便更攜帶還不沾手，在外奔波也能隨時輕鬆補上粉嫩光感，同樣是能為肌膚修飾於無形，媲美底妝同時又能加成底妝功效。

▲▼韓國狂賣的AHC美拍霜終於來台。（圖／品牌提供）

▲PS美美妍 素顏修修光圈霜，50g，NT$1,280。

除了AHC推出美拍霜，由東森自然美與韓國合作研發的美妝品牌「PS美美妍」，今年夏天也特別針對台灣悶熱氣候，以益生菌保養概念推出「素顏修修光圈霜」。添加PS複合益生菌、萃取自8種超級水果的豐富維他命C和高效修護成分，水感質地一抹完成保養、校色，瞬間提亮膚色，更修飾毛孔及瑕疵，透亮不死白，快速展現光圈柔焦美肌，上妝同時更滋養肌膚，卸妝後肌膚依舊細白透亮。

►日本@cosme公開2020最夯底妝　雙效氣墊IG刷爆、粉底液Top 1只要400元

►到底要不要卸妝？素顏霜全攻略　使用法、3大注意事項一次搞懂

►最強「韓系素顏霜」超特價快搶！益生菌修護自然透亮　夏日招桃花就靠它

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

美妝, 底妝, 素顏霜, 美拍霜, 美拍氣墊, AHC, 偽素顏, PS美美妍, 東森自然美
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

台北凱撒大飯店吃到飽只要637元！爐烤牛排饕客狂推

台北凱撒大飯店吃到飽只要637元！爐烤牛排饕客狂推

Kiehl’s「淡斑精華」大容量6400元→3650元　晚上擦效果最好

Kiehl’s「淡斑精華」大容量6400元→3650元　晚上擦效果最好

無印良品超可愛收納小方塊　電線被完美捲起、還能充電也太實用

無印良品超可愛收納小方塊　電線被完美捲起、還能充電也太實用

「長得好看是陪伴、長得醜是糾纏」　這些超毒金句讓你瞬間清醒 金宇彬抗癌期每天寫「感謝日記」　深刻體悟失去健康的生命一切都沒了意義 2.2萬坪IKEA新桃園店開幕　破百人潮排隊等開店 明明好累卻睡不著？5種食物改善失眠＋睡前禁忌大公開 盤點5間高質感泰國包包　冰滴藍、奶油白新款全是夯色，價格卻不貴 北川景子挺8個月孕肚拍雜誌　身材太驚人，網：我小腹還比較大 3大星座最恨另一半「提起舊愛」！處女寧願分手、冠軍出乎意料

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面