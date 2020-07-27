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2020上半年彰化美食TOP 10！「平民版」鼎泰豐湯包　銅板價就能吃

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幾乎都是老店、小吃上榜！就算沒有好拍的外觀卻一樣人氣不減！不用花大錢也能吃到彰化的厲害美食！

TOP 10／秀水湯包

號稱平民版鼎泰豐，現點現包現蒸、皮薄湯汁多，一咬破就會噴汁！除了基本的鮮肉湯包以外，還有鮮蝦、藥膳、干貝口味，搭配薑絲、辣醬一起吃最對味！

▲彰化小吃推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客神奇小吃貨提供）

TOP 9／品蔚手作麵

平價人氣麵館，一碗麵＋一碗湯只要一個銅板！麵條是使用細麵條，吃起來Ｑ彈，加辣後味道很香、辣得過癮，另外必點餛飩！超大一顆，扎實飽滿！

▲彰化小吃推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客ying提供）

TOP 8／彰化木瓜牛乳大王

1958年開業至今的老字號美食，真材實料、價格實在、有飽足感、味道濃郁，濃到幾乎比直接吃木瓜還要濃了！

▲彰化小吃推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Niko Kao提供）

TOP 7／小田生活MMM

開在金黃稻田中的咖啡廳，戶外區是一片綠油油的草地，草地上還有野餐墊、帳篷，帶著一份甜點、一杯飲料，就可以享受放鬆的田園生活。

▲彰化小吃推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客歐宜勳提供）

TOP 6／66 CHEESECAKE

現做現烤超人氣輕乳酪蛋糕！選用北海道鮮乳、乳酪、奶油製作，吃起來香濃滑順，另外還有以北海道鮮乳製作的霜淇淋，多種口味好繽紛！

▲彰化小吃推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客wei1130提供）

TOP 5／莊手工鮮肉湯包

在地人推薦，湯汁超級多！咬開湯包後湯汁直接流滿整個湯匙！清澈不油膩，淋上獨特辣醬後，更有味，再搭配一碗酸辣湯剛剛好！

▲彰化小吃推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Wei提供）

TOP 4／老担阿璋肉圓

超過50年的著名老店，前幾年又受到「那些年，我們一起追過的女孩」加持而聲名大噪，肉圓是香菇肉圓，內餡扎實，外皮Ｑ軟，醬料偏甜。

▲彰化小吃推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客510提供）

TOP 3／有片森林

超像禮物的毛巾蛋糕，不仔細看還真的以為是毛巾呢！拆開後是片狀的蛋糕，有點像是餅皮般，另外也有提供咖哩跟拼盤的鹹食。

▲彰化小吃推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客我是5+7 提供）

TOP 2／阿三肉圓

酥炸脆皮肉圓，咬下後又酥又Ｑ，卻沒有油膩感，裡面包著炸雞蛋、香菇、絞肉等，點大顆的肉圓還有整顆干貝在裡頭！

▲彰化小吃推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客wenwen提供）

TOP 1／不二坊蛋黃酥

這家應該無人不知無人不曉吧！彰化最有名伴手禮，每到中秋節絕對排隊排到嚇嚇叫！外皮薄帶著酥香，裡頭的蛋黃ＱＱ，不會太甜，剛出爐的最好吃！

▲彰化小吃推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Hobbi提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

MENU美食誌, 彰化, 小吃, 肉圓, 美食, 冰淇淋, 木瓜牛乳, 湯包, 甜點, 蛋黃酥
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