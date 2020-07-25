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去花蓮賞金針花順便吃美食！日式串燒、小熊剉冰　8家特色餐廳必訪

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花蓮美食百百種！文青懷舊餐廳、在地小吃、到日系冰店應有盡有！2020最新推薦美食，跟著MENU吃就對啦！

小和山谷PEACEFUL VALLEY

小和山谷店內以文青復古風為主，招牌餐點為手打肉排南瓜咖哩及烤布蕾鮭魚明太子烏龍麵。咖哩每日限量，以辛香料下去熬煮所以稍微有些辣度，手打漢堡排多汁可口。烏龍麵上方將砂糖烤至焦脆，搭配下方的奶香醬汁甜甜鹹鹹很順口，但吃多容易膩口，建議兩人分食喔。

▲花蓮必吃美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客chubby502提供）

單一純賣 雞湯米粉

米粉只販售小捲及什錦雞湯米粉兩種口味，以雞湯熬煮米粉讓湯頭更為鮮甜，小捲新鮮，還有花枝、丸子等配料，CP值很高。很特別的是店家還會加入地瓜一起熬煮。店家特製的水果泡菜及泡椒也非常受歡迎，搭配一起食用風味更盛。

▲花蓮必吃美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客惡作劇的櫻花精靈提供）

黑羽貝果

位於花蓮市區的一隅，店家每天自己製作新鮮貝果，店內餐點以早午餐為主，也有販售簡單的小菜及咖啡飲品，貝果外皮烤至酥脆，搭配充滿肉汁的漢堡肉及太陽蛋，大口咬下非常過癮。貝果份量不大但是配料份量十足。

▲花蓮必吃美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客嘟嘟少男x澎澎少女提供）

浪花丸 かき氷·島食

這個熊熊冰也太可愛！浪花丸店內店外瀰漫滿滿日式沖繩風，座位較少，每人低消一款冰品。主打超療癒熊熊剉冰，北海白熊君是紅豆牛奶冰，外面淋上煉乳，挖開後內餡是滿滿的萬丹紅豆。另一款熊熊剉冰—八重三彩熊君，可以自選喜歡的糖漿口味，彩虹繽紛外表好捨不得破壞。

▲花蓮必吃美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Hsuan提供）

昭和58

如同其名，昭和58整體裝潢風格都以昭和時代的咖啡廳為題，深褐色的木頭椅搭配暗黃色的燈光，彷彿讓人回到復古的舊時代。昭和之心以類似甜甜圈的泡芙酥脆派皮包裹焙茶卡士達醬及榛果巧克力醬，口感層次分明。

▲花蓮必吃美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客馬卡紅提供）

斗。宅商社 CAFÉ & BAR

店家以自己的愛犬—黑柴「斗財」和赤柴「囍妹」為咖啡廳主題，販售許多柴犬相關餐點及小物。招牌手工麵包是兩隻柴犬的模樣，分別為起司口味以及紅豆口味，店家現烤出爐外酥內軟，搭配超可愛造型絕對要先拍個幾張再說。

▲花蓮必吃美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客易頷提供）

老時光燒肉酒肴

和朋友晚上小酌一番就來老時光吧！餐點以日式串燒口味為主，每一樣都很好吃，可以放心點選！餐後店家會招待糖霜葡萄柚解膩，店員熱情親切，餐點價格平實CP值很高！餐廳非常熱門，建議提早一個禮拜電話訂位喔！

▲花蓮必吃美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客孫姣姣提供）

強蛋餅

花蓮東大門夜市必吃強蛋餅，口味多變特殊，從最熱門的薯泥起司到新奇的皮蛋、九層塔口味都有。鮮蚵起司雙蛋蛋餅的蚵仔鮮甜無腥味，搭配牽絲起司份量十足。來買蛋餅還會送養樂多喔！

▲花蓮必吃美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Oya Lan提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

MENU美食誌, 咖啡廳, 旅遊, 花蓮, 花蓮咖啡廳, 美食, 蛋餅, 金針花, 金針花季
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