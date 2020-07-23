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喬治王子生日照穿300元平價衫　迷彩服洩飛行夢

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▲▼ 喬治王子 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲喬治王子穿Mango約300元的Mango橄欖綠Polo衫展露笑顏。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國王位第三順位繼承人小王子喬治（Prince George）昨歡度7歲生日，王室發布2張由媽媽凱特掌鏡的新照，一張是他穿西班牙品牌Mango橄欖綠Polo衫展露笑顏的照片，約300元便能購入這件東西南北方位圖案裝飾的小王子衫；另一件迷彩T恤則洩露他對軍人的崇拜，據悉他最好奇爸爸威廉王子曾開過的直升機。

▲▼ 喬治王子 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲喬治王子穿迷彩圖案T恤，透露他近來迷上軍用直升機了。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲▼ 喬治王子 。（圖／達志影像／美聯社）
▲2013年10月凱特抱著3個月大的喬治王子參加受洗儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 喬治王子 。（圖／達志影像／美聯社）

▲2014年7月威廉王子（左）讓將滿1歲的喬治王子觸摸他手背上的蝴蝶。（圖／達志影像／美聯社）

回顧喬治王子從出生至今的可愛萌照，媽媽凱特為他準備的童裝都以舒服、優雅為主，幼兒時期的服裝以氣質英國品牌童裝為主，大多數有可愛的領子配短褲，再搭配西班牙百年針織廠CND的長筒襪；他3歲時隨父母到加拿到訪問，一下機便以最常穿的藍色裝扮呼應父母與妹妹夏綠蒂公主的服裝，可見凱特搭配的用心。

▲▼ 喬治王子 。（圖／達志影像／美聯社）
▲2015年7月喬治王子參加妹妹夏綠蒂公主的受洗儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 喬治王子 。（圖／達志影像／美聯社）
▲2016年7月曾是直升機駕駛的威廉王子（右）向喬治介紹直升機。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 喬治王子 。（圖／達志影像／美聯社）
▲2016年9月威廉王子一家四口造訪加拿大，喬治王子藍色穿搭呼應父母服裝。（圖／達志影像／美聯社）

除了正式場合，喬治王子休閒時光多以好活動的Polo衫或T恤為主，凱特講求綠色環保時尚，也不追求名牌，因此喬治穿300元的平價品牌衣不令人意外。而他所穿的迷彩T恤，透露他近期迷上研究直升機，因為爸爸威廉王子曾受英國皇家空軍訓練，擔任海上搜救隊、英國空中急救隊直升機機師，讓他心生嚮往。

▲▼ 喬治王子 。（圖／達志影像／美聯社）

▲2017年9月7日喬治王子第一天上學，和園長握手問好。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：

喬治王子, 凱特, 威廉王子, Mango
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