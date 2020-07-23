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麥當勞聯名故宮穿越了！「清朝古畫分享盒」還有質感桌遊必收藏

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編輯／Ann

繼麥當勞與台灣設計師品牌 APUJAN 合作推出「極黑系列」，融入夢幻的星空、太空船元素廣受好評。這回麥當勞驚喜找上故宮聯名，仿佛上演穿越劇一般，在「歡聚好食鷄」包裝中注入了象徵國泰民安的《歲朝歡慶圖》，絕美色系讓人光是看到第一眼就直呼：「超有Feel！」

▲麥當勞 。（圖／翻攝自麥當勞）

▲麥當勞二度攜手故宮聯名，在分享餐「歡聚好食鷄」上印製姚文瀚《歲朝歡慶圖》別具古典韻味 。（圖／翻攝自麥當勞）

麥當勞繼2018年後二度攜手故宮打造聯名作品，在分享餐「歡聚好食鷄」 上進行創作，以清代為背景，四方盒中央位置充當畫布，印製上姚文瀚《歲朝歡慶圖》，此圖描繪清時過年闔家歡慶團圓的畫面，有國泰民安的吉祥寓意，別具古典氣息的圖畫搭配上雙方聯名Logo，更是點睛之筆。

▲麥當勞 。（圖／翻攝自麥當勞）

▲麥當勞 。（圖／翻攝自麥當勞）

▲限量23萬份的聯名桌遊「歡聚食鷄令」。（圖／翻攝自麥當勞）

另外，也提供限量23萬份的聯名桌遊「歡聚食鷄令」，以6道益智挑戰、7種指定主題，可搭配出42道鬥智題組。細長的籤筒延續分享餐的古典韻味，在籤上運用楓紅色打造亮眼視覺效果，也是這次聯名中的一大亮點。麥當勞分享盒「歡聚好食鷄」限定包裝即日起至8月18日限時推出。

同為速食業龍頭，外電報導肯德基（KFC）正在研究用 3D 列印「打印雞塊」，攜手廠商3D Bioprinting Solutions使用植物素材與雞肉細胞做出3D 列印，真實打造宛如雞肉口感的美食，以減少傳統畜牧業對環境帶來的負擔。

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關鍵字：

麥當勞, 炸雞, 速食, 肯德基, 故宮, 聯名, 歡聚好食鷄, 歲朝歡慶圖
fashion.net

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