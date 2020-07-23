Joy又慢了！這件「露腰西裝」Jennie早穿過　兩人祭出螞蟻腰PK

記者王則絲／台北報導

韓女團Red Velvet成員Joy（朴秀英）近日以多套造型登上南韓雜誌《Singles》8月號，於IG上一口氣釋出棚拍花絮與一系列美照，其中一套露腰短版西裝造型被眼尖網友發現，BLACKPINK成員Jennie早在兩個月前的活動上就穿過，兩人先前也頻頻撞衫，Joy這次又晚了一步。

在 Instagram 查看這則貼文 Joy（@_imyour_joy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 22 日 上午 4:23 張貼

Joy近年以來人氣水漲船高，在時尚圈逐漸展露頭角，現在只要是她穿上的服裝，都能成為女孩們爭相入手的單品。這次為雜誌拍攝的一系列時尚大片，Joy絲毫不吝嗇的洗版式分享，不論是公主風的蕾絲裙、帥氣褲裝、唯美禮服⋯⋯都受到粉絲們一票讚賞，其中這套於限時動態分享的灰色設計款西裝套裝，從腰間向後纏繞的翻領設計，讓人視線全集中在火辣纖腰上，兼具性感與帥氣。

▲Joy新釋出雜誌畫報。（圖／翻攝自IG@_imyour_joy）



這套來自南韓新銳設計師品牌Moon Choi的特殊造型西裝，「人間香奈兒」Jennie也早在5月與GENTLE MONSTER合作開幕的JENTLE HOME活動上穿過同款了，搭配上自己的聯名款墨鏡，更多一分酷味。

身為韓流女明星Joy和Jennie兩人當然都是以高標準在進行身材管理，駕馭這種腰部中空的服裝，一點贅肉都沒有擠出來，兩人都是標準的「螞蟻腰」，此次撞衫難分高下，幾乎完全零負評，粉絲們不私心對兩人都大讚：「兩個人都是女神」、「見識到『J』的力量。」

▲Jennie早在5月時穿過同款。（圖／翻攝自IG@gentlemonster、@jennierubyjane）



而Jennie與Joy也早已不是第一次撞衫，先前Joy貼出的一組穿著Alessandra Rich黃色背心套裝的棚拍照，同套服裝Jennie則在去年某場演出時當作舞台服裝亮相了。

▲Jennie和Joy已不是第一次撞衫。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@_imyour_joy）



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