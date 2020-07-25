錯誤的休息方法反而是壓力！學會「自主性」放鬆　擺脫疲勞惡性循環

▲（圖／Pexels@Vlada Karpovich）

「休息，是為了走更長遠的路。」不知怎地，當年紀越大，這句話的寓意就越深，我們明白所謂的休息，除了生理上的放空、睡眠外，很大一部分也代表著心理上的解脫、舒壓。

你會怎麼放鬆？是躺在沙發看追劇，或是漫無目的地滑手機呢？真正的放鬆，是一種極致。就像累了一整天後，去做了某件事情，隔天便能找活回力、繼續向前衝刺。而每個人的「某件事情」都不一樣，應該從生活中探索、挖掘，尋求專屬於個人的放鬆日常。

用錯方法，當心疲累走入惡性循環

▲（圖／Pexels@Burst）

關於放鬆這件事，編輯發現大家的想法是非常兩極的。有一派的人，認為放鬆就是什麼都不要想、不要管，完全讓腦袋淨空，盡量不要去接觸會使自己苦惱的事；另一派的人則覺得，放鬆就是要去做喜歡的事情，例如追劇、玩手遊、聽音樂。

當然沒有說哪一種方式是 100% 正確或錯誤的，但如果用錯方法，很容易陷入惡性循環的「魔咒」裡。比方一位 OL 上班族，每天有八個小時要緊盯電腦，回家後又熬夜追劇、滑手機，結果隔天非但沒有排解疲勞，反而更加疲憊；或者在工作上需要付諸勞力的人，每天花大把力氣、汗水辛勞工作，下班後仍選擇消耗體力的休閒活動，使身體時時處於很累的狀態。這種會讓自己越放鬆、越勞累的狀態，多半都是在不自覺的情形下發生，久而久之也當作習慣，反倒更難調整或改善。

可以專注，但全程應該要是享受的

▲（圖／Pexels@Vincenzo Malagoli）

放鬆的定義是，當我們在做這件事情的時候，是沒有任何壓力的。因此，不需要像工作一樣，要求自己一定要達到某個進度，甚至從中得到何種反饋，如果太過認真、專注，則有可能造成另一層壓力的產生。



以閱讀而言，沒有人規定什麼時間內要看完、也沒有人會考你書本裡的情節或知識、更沒有人叫你昏昏欲睡的時候拾起書本。好的方法是一種「自主性」，順著自己的步調和習慣，找到個人與放鬆的共鳴，不會有任何多餘的壓力，有著只是自己和心靈之間的享受。

原則拿捏，避免適得其反情況發生

▲（圖／Pexels@Monica Silvestre）

人為什麼要放鬆？因為放鬆，可以讓我們的身心靈獲得短暫的解脫；因為放鬆，可以讓我們在忙碌的日子裡獲得一絲柔和的撫慰，有了放鬆，才能有更飽滿的動力，朝著所設定的目標前進。

然而，即便放鬆對人類來說是如此重要，仍然不能超過限制、肆無忌憚地做自己。有時候，人們會期待放鬆後所帶來的效益，卻往往因為過程中的放任，出現了適得其反的狀況，不僅偏離了生活的軌道，也容易使自已變得更散漫！絕對要小心放鬆的陷阱，不得掉以輕心。

不管放鬆的方式是哪一種，目的都是希望能得到短暫的空間，已釋放現實中所累積的壓力與疲憊，不是讓自己越來越累。也許，放鬆和興趣某部分來說是相同的，試著拿捏技巧，用自己的習慣操作，便能找到放鬆的樂趣！

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