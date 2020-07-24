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「羨慕」是人的天性！別再自怨自哀了，把崇拜轉為成就理想的自己

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▲將羨慕轉為動力。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

「羨慕」或許就是人的天性吧！只是程度不同罷了。

科技日新月異，我們生活中有一部份的時間，都在使用通訊軟體，看別人分享生活近況，看著朋友們去哪度假、在哪喝下午茶，或是又買了什麼新品，也或許是看著別人實踐了夢想，準備進入人生的下個階段；反觀自己的生活，平淡無奇，日復一日地過著沒有目標的日子，這時的你，便開始不由自主的「羨慕」別人，但試問你了解自己嗎？你為自己努力過嗎？

停止關注羨慕的對象

▲將羨慕轉為動力。（圖／女子學）

▲（圖／Jenny Chou）

我們總是花太多時間在關注別人的日常或動態，可能看著別人又到哪個國家旅行，而自己卻待在家無所事事，或是看著別人走在夢想的道路上，不斷進步，而自己仍待在舒適圈，不願跳脫。把大部分的時間拿來關注他人的動向，願可把時間成本投資在他人身上，也不願改變自己不滿意的現況，停留在原地也是理所當然的。

若還想改變自己的話，不妨試著少滑手機，做自己想做的事，把時間拿來充實自己，哪怕是聽首音樂，或者出門爬山走走，甚至是發呆也行，好好沉澱自己，放下外界多餘的干擾，停止關注其他人，專注寧聽自己的想法。

放大自己的優勢

▲將羨慕轉為動力。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

一直看著別人發光發熱，反觀自己停滯不前，自卑感作祟的你，心裡一定會產生自我懷疑，懷疑自己為什麼不如別人好，明明一樣活在同個世界，但生活樣貌差別如此之大；這時的你，肯定也忘了自己已經很幸運了：「我們都能好好的活著，已經是很幸運的事了。」

每個人都有屬於自己的定位，也都會有特別擅長的事，就像幾年前，美國很流行的一首小詩《每個人都有自己的時區》裡說的：「身邊有些人看似走在你前面，也有人看似走在你後面，但其實每個人在自己的時區有自己的步程，每個人都只能照著自己的步調成功。」不管你認為自己是多糟糕的人，但請相信自己的身上仍然還是會有優點的。

從羨慕的理由去思考，能怎麼改變自己

▲將羨慕轉為動力。（圖／女子學）

▲（圖／田馥甄粉絲專頁）

羨慕別人，並不全然是壞事，你會羨慕，代表心裡也有一個你想成為的樣子， 可以試著去想為什麼會羨慕這個人，對方吸引你的地方在哪，要怎麼做才能讓自己成為你羨慕的樣子。

這感覺就像是，假設你是喜歡唱歌的人，總是羨慕歌手可以站在舞台上唱歌，但自己只能在家裡浴室唱，這樣懸殊的差距，不免讓人感到自卑，但只要敢走出去，增進自己的唱歌技巧，甚至參加歌唱比賽，或將自己的作品發表到網路上，總會被看見，即使步調緩慢，但努力還是可以拉近我們與夢想的距離。

其實換個角度想，我們可以把羨慕，化為進步的動力，「因為嚮往，就還有希望，只要相信自己能做到，就沒有不可能！」不過在生活裡，也不用過度的去羨慕其他人的生活都很精采快樂，大家都只是把好的一面展現出來而已，日子其實一樣平淡，但也因為這樣平淡的日子，才能成就未來更美好的我們。

延伸閱讀：

厭世的同時請不忘保持良善：你可以討厭這世界，但要成為自己喜歡的人

時運不濟往往都是自己的問題！在責怪世界之前，請先確認「心念」是否正向

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 珍惜, 理想, 羨慕, 夢想, 崇拜, 心靈勵志
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