2.2萬坪IKEA新桃園店開幕　破百人潮排隊等開店

▲IKEA新桃園店無縫接軌，7／23正式開幕前有破百排隊人潮。（圖／IKEA提供、翻攝官方粉絲頁，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

位於青埔桃園高鐵捷運站旁的IKEA新桃園店，今（7／23）無縫接軌原在市區的桃園分店正式開幕，在上午10點半開放民眾進場前，便有超過百位、準備進場的排隊人龍，預備在開幕時搶頭香參觀，首位民眾在早上8點半、也就是開幕2小時前就來報到，業者表示，開幕後約1小時便有破千名民眾進場。

總樓層面積達到2.2萬坪、營業面積達9000坪的IKEA新桃園店，是目前青埔商圈最新話題之一，上週末桃園高鐵站旁、與華泰名品城接壤的新光影城開幕時，吸引大量參觀人潮，本週IKEA新桃園店開幕後，由日本八景島水族館營運的「Xpark水族館」，也將在8／7對外營運，報名人數也爆棚，今適逢暑假平日期間，IKEA新桃園店入場前也有百位民眾捧場。

IKEA新桃園店特色包括全台最大的景觀餐廳，座位數多達755個，大片落地窗設計，採光效果極佳，還設有親子用餐區，充滿植栽與俏皮樹木裝飾，就是想吸引民眾前去遛小孩，還有獨家限量提供的「比臉大」雙人戰斧牛排，以及特色菜「金沙蝦串」僅需銅板價40元，此外還有獨家商品開賣，包括EFTERTRADA系列水瓶與連帽T恤。

▲戰斧牛排、金沙蝦串都是IKEA新桃園店特色 。（圖／記者鮑璿安攝）

既然有最大景觀餐廳撐場，首日開幕近中午時分，民眾也紛紛湧入IKEA內部用餐，才上午11點餐廳就湧入不少人潮，可看到老人家歇腿、年輕人忙打卡的狀況，適逢暑假期間也湧進親子客，氣氛悠閒，跟新桃園店主打的「鄰里」概念不謀而合。

而位於桃園市區陪伴在地人15年的舊桃園店，也在昨（7／22）正式「降旗」跟民眾說再見，許多員工與民眾都在店外揮舞瑞典小國旗，跟舊店做出最後告別。