《雖然是精神病》8金句說出童話的現實　「跟別人不一樣就很可怕嗎？」

編輯／Emily 圖／翻攝自Facebook@tvNDrama

韓劇《雖然是精神病但沒關係》持續熱播，已經來到了後半段，每一集都以童話配合劇情，帶出引人深思的主題。女主角童話作家高文英更是用反向的觀點，戳破童話故事的夢幻泡泡，講出不同角度的現實版寓意，但這些話反而更能讓人反思、產生共鳴，讓我們來回顧劇中的經典金句。

「童話不是承載夢想的迷幻劑，而是喚醒現實的清醒劑。」

劇中高文英上童話課時提到，《美人魚》意外介入別人的婚約，最終化為泡沫，所以覬覦別人的東西沒有好下場，《醜小鴨》則是養別人的孩子只是白費力氣。現實、暗黑的解讀卻一針見血，讓我們能從童話故事的美好，反觀現實的殘酷。

「別抬頭看夜空繁星，低頭看看踩在泥濘裡的雙腳吧！那才是現實，當你承認並接受現實的瞬間，每個人都會開心。」

雖然應該保持正向、樂觀，但帶有不切實際的希望往往只會一事無成，甚至給別人帶來困擾，此時就需要有人講出真相，把做夢的你點醒，認清現實反而能衡量情況，做出實質的改變。

「放羊的少年，是因為太孤單才會撒謊騙人。」

劇中提到很多經典童話，其中《放羊的少年》不斷的說謊，或許是因為太過孤單，要是有一個人到最後仍願意相信他，也許他就不會死了。我們在生活中一定也面臨過類似的情況，想用謊言換取他人的關心，其實只是想找到那個無條件站在自己這一邊的人。

「貝兒的愛擁抱了野獸受傷的靈魂。人類所能做到最偉大的事，就是愛。」

高文英認為《美女與野獸》裡貝兒因為野獸偶爾釋出的善意，而妄想能馴服他，但其實只是「愛」撫慰了受傷的靈魂，如同遇到鋼太以後的她，逐漸卸下心防、得到安慰。

「跟別人不一樣就很可怕嗎？」

藍鬍子的故事只讓人想到他的冷血殘暴，但仔細想想藍鬍子一開始會被討厭，只是因為他跟別人都不一樣，有著藍色的鬍子。劇中自閉症的尚太問：「跟別人不一樣就很可怕嗎？」，確實人們往往會排斥跟自己不同的事物，此時應該提醒自己，要隨時保持開闊心胸。

「我被綁住太久，所以忘記掙脫項圈的方法了。」

除了經典童話，劇裡還有原創故事，《春日之犬》講述一隻被豢養太久的狗，雖然嚮往自由，卻忘了如何掙脫。當你對生活感到疲憊時，其實可以暫時逃跑，嘗試新事物、見見不同的人，或許也能像文英剪去長髮一樣，掙脫束縛。

「孩子想要的，究竟是食物還是媽媽的溫暖呢？」

《喪屍小孩》裡把媽媽身軀吃下去的喪屍小孩，究竟需要的是溫飽，還是想獲得父母的關愛？這個問題讓人思考親子關係，父母的冷落、不接納，往往會給孩子留下心理陰影。

「痛苦難受的記憶、深感後悔的記憶、傷害他人與被傷害的記憶、被拋棄的記憶，唯有將這些記憶，埋藏在內心深處過活的人，才能變得更堅強、更熱情、更有韌性，只有那樣的人才能獲得幸福。所以不要忘記並克服過去，如果你克服不了，你就只是個靈魂長不大的小孩子。」

《啖食惡夢長大的少年》裡的少年就算消除不好的記憶，依舊無法感到幸福，其實得到幸福的方法不是遺忘，而是把痛苦、不幸消化，當成成長茁壯的養分。

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