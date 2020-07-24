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亮・珠寶／海洋珠寶夏日應景　MIKIMOTO人氣王是小海龜

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▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Dragon des mers可轉換式胸針，可將海馬取下變身更簡潔的造型，14,100,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

炎炎夏日海上活動盛行，就算是靜靜看著海洋美景也令人心曠神怡，孕育無數生命的大海也啟發珠寶創作，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）探索古羅馬文化中的七海淵源，在中世紀歐洲文學中代表當時航海者所認識的特定海域，推出Seven Seas系列高級珠寶；而從海洋獲得珍貴珍珠的MIKIMOTO，也有不少海洋主題的設計，特別是台北101專賣店獨家的海龜胸針，可是人氣王呢！

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶鑲嵌粉紅藍寶石、珊瑚與美鑽的Poisson rose魚胸針（左）9,550,000元，海星造型的Asteroïdea戒指鑲3.01克拉圓鑽、祖母綠、綠色電氣石與青金石8,150,000元。
 

梵克雅寶Seven Seas系列高級珠寶，展現海洋充滿生命力的一面，名為Dragon des mers的海馬造型可轉換式胸針，可將海馬取下，留下猶如波浪般線條的胸針佩戴；其他海洋生物的設計用色也鮮豔大膽，例如Poisson rose魚兒胸針中央採用珊瑚，而海星戒指則以青金石為主體，輔以祖母綠與綠色電氣石線條，再於中央鑲3.01克拉圓鑽，氣勢十足。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶靈感源自珊瑚的Lagune précieuse項鍊，鑲嵌藍寶石、海水藍寶與鑽石，未定價。

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）


▲MIKIMOTO Kofuku no ki幸福之樹頂級珠寶系列珍珠彩寶胸針（左），珍珠翡翠胸針未定價。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

靈感源自珊瑚的Lagune précieuse項鍊，梵克雅寶則運用藍寶石、海水藍寶與鑽石構成如一片華麗花網；更具象的珊瑚設計是MIKIMOTO著名的「Kofuku no ki幸福之樹」胸針，此經典之作於1953年誕生，曾有顧客分享「只要戴上這枚胸針，便會有許多好運降臨。對我而言，這是一棵『幸福之樹』，總能讓我心想事成」，因此珊瑚胸針逐漸被暱稱為幸福之樹，款式從未鑲鑽珍珠設計，到華麗滿鑽且點綴各式彩色寶石魚兒、海馬的奢華版本均備。

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO台北101專賣店獨家的海龜造型胸針（左）60,000元，海馬胸針67,000元。

MIKIMOTO台北101專賣店還有多款獨家的海洋主題珠寶，包括捲著一顆珍珠的海馬胸針、單純以18K白金鑲鑽勾勒鯨魚身形的胸針，以及姿態好似賣力向前的海龜胸針，當中以模樣可愛的海龜最受歡迎，迅速銷售一空。

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）
▲MIKIMOTO台北101專賣店獨家款鯨魚造型胸針，119,000元。

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關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, MIKIMOTO, 亮珠寶
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