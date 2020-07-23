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點餐要等20分鐘！　IKEA新桃園店開幕3小時餐廳爆滿，700多座位搶翻天

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▲IKEA桃園店,青埔。（圖／IKEA提供）

▲IKEA新桃園店今開幕，最受歡迎的是餐廳。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

總樓地板面積為2.2萬坪的IKEA新桃園店，今（7／23）正式對外營運，早上10點半開放民眾進場前，已有約百位排隊人龍、頂著34度高溫準備進場，開門後約3小時左右，場內人數已達5000人，其中最熱門的當然是全台最大的IKEA餐廳，光點餐居然要排上20分鐘。

▲IKEA桃園店,青埔。（圖／IKEA提供）

IKEA新桃園店擁用全台最大的景觀餐廳，座位數達755個，是市區舊店的2.5倍，開幕期間也推出獨家特色料理，包括「比臉大雙人戰斧牛排」，售價750元，以及限定金沙蝦串，售價40元，適逢暑假期間也吸引大批民眾佔位搶打卡，幾近中午時分已經9成滿，到了用餐時間更是一位難求。

▲IKEA桃園店,青埔。（圖／IKEA提供）

▲700多個座位全部爆滿。

在點餐區也排出長龍，店家特別在前方放上「點餐請等候約20分鐘」的牌子，讓民眾有心理準備，許多參觀人潮即便搶不到位子，仍在餐廳外等候排隊。

許多民眾也分享用餐經驗，網友留言表示「吃飽了外面還在排隊，先攻餐廳是對的」、「光走到上面開始逛感覺好遙遠」、「不愧是以排隊出名的台灣人」，還有民眾表示平日就有這樣的人潮，假日應該更恐怖。

IKEA表示，歡慶開幕針對宜家卡卡友，於7／27至7／31期間，至IKEA桃園店消費滿999元，就贈送限定購物袋， 每人每卡可兌換1個。

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關鍵字：

IKEA, 新桃園店, 青埔, 爆滿
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