該換手機殼了！「生日專屬色」手機殼完美符合個性　一年366天都有代表色

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@birth366、birthdots.myshopify.com、casetify.com

手機殼不斷推陳出新，越特別越能吸引人，日本品牌Birth就推出了「生日專屬色」系列手機殼，素色設計加上小小的日期，簡約可愛，而且一整年366天，每一天都有不同的代表色！所以每個人都能找到專屬的顏色，快來看看你的誕生色跟個性配不配？

「生日專屬色」系列手機殼就像每個月的誕生石一樣，以占星術為基礎，幫一年366天選出專屬顏色。同一個月份會是相近的色調，每一天又各有不同，像四月就是具有春天感的艷紅色系，七月的色調有清新的夏日氣息，八月逐漸入秋，變成楓葉般的橘黃，冬季的顏色偏冷調，像十二月就是藍綠色系。

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這系列的顏色很質感，不用擔心有討厭的顏色，手機殼的設計非常簡單，都是單面素色，下方寫上小小的白色數字，代表你的生日，有磨砂和光滑兩種材質，雖然沒有別的裝飾，但獨特的顏色讓這款手機殼特別有意義。除了自己收藏，拿來送人當生日禮物更適合，售價2,800日圓（約台幣768元）。

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另外，手機殼品牌Casetify則是推出以「NASA太空」為靈感的新系列，以黑、白、紅色調為主，上面的圖案有火箭、太空人、太空裝備等等，呈現出太空任務的感覺，非常有潮流感，還使用「氣墊殼」設計，讓防護效果更升級。喜歡的話可以先在官網預購，7月19日才會正式發售。

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