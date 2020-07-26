捍衛在地「最美深V」　台灣黑熊保溫瓶萌翻天

▲膳魔師推台灣黑熊限量保溫瓶。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近年來環保概念興起，可減少使用一次性塑膠杯具或紙杯的保溫杯，也持續以減少地球耗損、推廣環保為主打，持續推出多種花樣與特色產品的膳魔師，近期則與TBBCA台灣黑熊協會合作，推出限量款黑熊瓶，可愛超萌的圖案不但萌翻天，也能時時提醒使用者保護環境，守護擁有「最美深Ｖ」的台灣黑熊。

膳魔師推出的限量黑熊瓶有黑色與白色可選擇，除了胸前明顯的深Ｖ圖案之外，可愛的表情也相當討喜，白色瓶身上的台灣黑熊還拿著蜂蜜罐立正站好，上方有蜜蜂飛舞，有趣又吸睛；黑色瓶身則主要以黑熊身上的反白輪廓，勾勒出萌趣的模樣，男性使用很適合。

限量款黑熊瓶在正式上市前，於膳魔師官網搶先推出限量套組，業者表示半天內就熱銷一空，現該系列保溫瓶正式在台開賣，售價1,700元，民眾只要購買膳魔師台灣黑熊系列，廠商即捐贈商品定價的3％金額予台灣黑熊保育協會。

此外，從7／23至8／9舉辦舊換新活動，民眾可以帶著家中的舊瓶，到THERMOS膳魔師全台百貨專櫃購買新瓶，可獲得不等的優惠折扣。另也祭出全系列商品全面75折促銷。

▲除了台灣黑熊限量保溫瓶，還可加購杯瓶保護套，售價350元。（圖／品牌提供）

星巴克近期推出的New Core系列，以星巴克的經典綠色、明亮的淡綠色系，跟溫暖穩重的墨綠色系為主題，也帶出清新自然的環保感，包括不鏽鋼杯、不鏽鋼水瓶的多種款式，也很適合綠色控的使用者，售價從800元至1,100元不等。