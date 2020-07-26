頭皮老化比臉快6倍！做好養護3招　擺脫掉髮、皮屑危機

▲頭皮老化速度是臉部肌膚的6倍，平時應做好髮肌保養。(圖／翻攝IG@dhc_official_jp、@3.48kg)

記者張毓容／綜合報導

頭皮狀況會隨著年齡產生變化，且頭皮還是人體肌膚最容易老化的部位，老化速度遠高於臉部與身體肌膚，但頭皮養護往往受到忽視，許多消費者都只在意臉部肌膚。皮膚科醫師提醒，頭皮老化速度是臉部肌膚的6倍，髮絲變細變脆弱、掉髮、皮屑增多等都是頭皮出現問題的徵兆，頭皮保養應該與臉部肌膚受到相同的重視，從3個方面加強保養、即時預防打造良好養髮環境，才能避免頭皮危機產生。

注意飲食均衡



營養不均衡、減肥或吸收障礙，都可能使頭髮枯黃、提早白髮或脫落，而健康的飲食習慣有益頭髮、頭皮健康，像是魚肉、豆類、綠色蔬菜和全穀類等，都是製造頭皮細胞的原料以及有助維持頭髮強韌的營養來源。

健康的生活作息



熬夜、失眠、生理時鐘的混亂或酗酒等不當生活習慣，都是會讓掉髮加速的重要原因。因此，保持充足睡眠、身心舒暢都能幫助維持頭皮健康，使頭髮恢復自然光采。

▲頭皮老廢角質長期堆積，容易堵塞毛孔、導致毛囊不健康。(圖／翻攝IG@christopherobinparis)



清潔保養



維持頭皮健康，還需要從基礎清潔來配合，頭皮保養的基本關鍵在於正確清潔頭皮，應針對不同季節、個人髮質和頭皮狀況挑選合適的清潔產品；除了基礎清潔外，頭皮老廢角質若是長期堆積，容易導致毛囊不健康、堵塞毛孔，影響頭髮生長，應定時為頭皮做好去角質清潔保養。

做好頭皮清潔後，再依頭皮狀況，使用髮肌養護、調理產品，以提供毛髮生長所需養份，幫助頭皮維持健康狀態，打造最佳養髮環境，形成天然防禦膜。

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