fb ig video ETtoday search mobile

頭皮老化比臉快6倍！做好養護3招　擺脫掉髮、皮屑危機

>

▲做好頭皮養護3招　擺脫掉髮危機。（圖／品牌提供）

▲頭皮老化速度是臉部肌膚的6倍，平時應做好髮肌保養。(圖／翻攝IG@dhc_official_jp、@3.48kg)

記者張毓容／綜合報導

頭皮狀況會隨著年齡產生變化，且頭皮還是人體肌膚最容易老化的部位，老化速度遠高於臉部與身體肌膚，但頭皮養護往往受到忽視，許多消費者都只在意臉部肌膚。皮膚科醫師提醒，頭皮老化速度是臉部肌膚的6倍，髮絲變細變脆弱、掉髮、皮屑增多等都是頭皮出現問題的徵兆，頭皮保養應該與臉部肌膚受到相同的重視，從3個方面加強保養、即時預防打造良好養髮環境，才能避免頭皮危機產生。

注意飲食均衡

營養不均衡、減肥或吸收障礙，都可能使頭髮枯黃、提早白髮或脫落，而健康的飲食習慣有益頭髮、頭皮健康，像是魚肉、豆類、綠色蔬菜和全穀類等，都是製造頭皮細胞的原料以及有助維持頭髮強韌的營養來源。

健康的生活作息

熬夜、失眠、生理時鐘的混亂或酗酒等不當生活習慣，都是會讓掉髮加速的重要原因。因此，保持充足睡眠、身心舒暢都能幫助維持頭皮健康，使頭髮恢復自然光采。

▲做好頭皮養護3招　擺脫掉髮危機。（圖／品牌提供）

▲頭皮老廢角質長期堆積，容易堵塞毛孔、導致毛囊不健康。(圖／翻攝IG@christopherobinparis)

清潔保養

維持頭皮健康，還需要從基礎清潔來配合，頭皮保養的基本關鍵在於正確清潔頭皮，應針對不同季節、個人髮質和頭皮狀況挑選合適的清潔產品；除了基礎清潔外，頭皮老廢角質若是長期堆積，容易導致毛囊不健康、堵塞毛孔，影響頭髮生長，應定時為頭皮做好去角質清潔保養。

做好頭皮清潔後，再依頭皮狀況，使用髮肌養護、調理產品，以提供毛髮生長所需養份，幫助頭皮維持健康狀態，打造最佳養髮環境，形成天然防禦膜。

►6種頭皮性質的保養護理對策！敏感性、油性要小心落髮危機

►天天洗依舊癢？改善頭皮搔癢4大關鍵　小心安全帽、枕頭拖後腿

►減肥亂節食小心大落髮！5招日常養護小秘訣改善＋預防掉髮

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

頭皮, 頭髮, 保養, 洗髮, 清潔, 深層清潔, 去角質, 髮品, 頭皮養護, 皮屑, 老化
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

奧斯塔羅12星座一周運勢0727-0802　射手感情工作旺翻天、摩羯情緒衝動失荷包

奧斯塔羅12星座一周運勢0727-0802　射手感情工作旺翻天、摩羯情緒衝動失荷包

會讓12星座想分手的原因！牡羊受不了悲情牌、水瓶感覺最重要

會讓12星座想分手的原因！牡羊受不了悲情牌、水瓶感覺最重要

誠品新竹巨城全新開幕　挑高7公尺40米長閱讀大道打卡超狂 《雖然是精神病》8金句說出童話的現實　「跟別人不一樣就很可怕嗎？」 2020上半年熱銷球鞋TOP10！打敗孫芸芸鋸齒鞋、「朴敘俊同款」的是它 日本女生好纖細　5個生活習慣「自然而然成瘦子」 范冰冰逆天神顏強壓「災難粉長裙」　網直言：換人穿很可怕 「睡美人凝凍」修護力超強！厚敷、鎮定　5種極致用法迅速養肌 UNIQLO與Theory最新聯名790元就能入手　沒看過這麼帥的POLO衫！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面