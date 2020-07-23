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炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓印名字縮寫「他非收不可了！」

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記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）台北101旗艦店改裝今重新開幕，邀炎亞綸體驗嶄新服務，他對提供客製化服務的皮件最感興趣，立刻為剛從台大醫院退休的醫生爸爸選了皮夾，並在內側壓印父親姓名縮寫的「M.H.W」英文字母，他笑稱：「這樣他非收不可了！」

▲▼萬寶龍 。（圖／公關照）

▲炎亞綸秀出為剛退休的醫生父親挑選的皮夾，並壓印父親名字縮寫。（圖／萬寶龍提供，以下同）

▲▼萬寶龍 。（圖／公關照）

▲▼萬寶龍 。（圖／公關照）

▲炎亞綸為自己挑選手拿包，並體驗彩繪服務畫上流星圖案。

▲▼萬寶龍 。（圖／公關照）
▲店內規畫INK BAR展示全系列鋼筆筆尖及不同顏色的墨水。
 

炎亞綸坦言小時候不懂醫師爸爸工作忙，心裡總有點距離，但在醫院見到爸爸認真工作的模樣，成為他心中的典範，今談到爸爸退休感觸良多，他竟一度說不出話來。他自認現在父子關係至少有八十多分，節日一定一起慶祝，他也趕在父親節前選了萬寶龍皮夾當禮物。

▲▼萬寶龍 。（圖／公關照）

▲Personalization Wall提供高品質皮革英文字母與12生肖壓印、皮革圖騰彩繪服務。

▲▼萬寶龍 。（圖／公關照）
▲Tech Table提供消費者體驗萬寶龍最新的數位科技產品。
 

既然逛了萬寶龍新店，炎亞綸不能空手而回，也替自己挑了手拿包，並選擇需付費的皮革彩繪服務，於包上繪製流星圖案，他表示：「因為人生短暫，要像流星一樣雖然短暫但絢爛。」

▲▼萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列小王子Doué Classique鋼筆，43,000元。

▲▼萬寶龍 。（圖／公關照）▲▼萬寶龍 。（圖／公關照）
▲萬寶龍傳承系列自動腕錶（左）294,000元，1858系列Geosphere世界時間腕錶193,700元。
 

萬寶龍101旗艦店改裝重點中，除了提炎亞綸體驗的免費英文字母與12生肖壓印、付費制皮革圖騰彩繪的個性化皮件專區，品牌還規劃展示各種鋼筆筆尖與墨水的INK BAR，以及可操作最新數位科技產品的Tech Table。而緊鄰萬寶龍的瑞士腕錶品牌泰格豪雅（TAG Heuer）專賣店也在近期開幕，提供錶迷更舒適的賞錶空間。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer台北101專賣店近期開幕。（圖／TAG Heuer提供）

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 炎亞綸, TAG Heuer, 泰格豪雅
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