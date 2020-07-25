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品木宣言「靈芝水」849元必囤！靠它趕走痘痘粉刺　消滅泛紅、蠟黃

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記者李薇／台北報導

痘痘、粉刺是很多女孩心頭上的刺，每次摸到臉上出現的凹凸不平，總是讓人心情又更加煩躁，品木宣言（ORIGINS）的Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水，因含「北極靈芝」白樺茸、珍稀雞腿蘑菇等成分，被暱稱「靈芝水」，據說只要敷它肌膚就會變得超級穩定，不再鬧脾氣，讓網友大推：「隨時都要囤2罐靈芝水，已經用無數瓶！」

▲Her品木宣言靈芝水。（圖／Her）

▲品木宣言Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水，200ml，原價1,450元、特價849元。點我購買。

除了「北極靈芝」白樺茸、珍稀雞腿蘑菇，「靈芝水」還添加冬蟲夏草、「不老菇」白樺茸和沙棘子等，就像是中藥一樣，可以幫助肌膚調理出穩定完美的狀態，痘痘、粉刺不再來，泛紅、蠟黃也都有解。

 ▲Her品木宣言靈芝水。（圖／Pexels、Her）

▲肌膚一定要好好照顧。（圖／Pexels）

「靈芝水」的效果不是官方說了算，很多女孩用過之後也在PTT、Dcard上面大推薦，直呼「長痘痘濕敷超快好」、「擠完粉刺痘痘，濕敷，隔天不泛紅」、「靈芝水大推，已用三瓶一般瓶，這次母親節直接買重量瓶」，可見真的好用。

▲品木宣言,靈芝水,保養,化妝水,Her和她,。（圖／IG）

▲零負評的靈芝水。（圖／cepetit_jardin IG）

它是日常保養的一部分，早、晚都能擦，也可以濕敷，或裝入小瓶當作噴霧，用量更省同時有效果；盤點網路上的評價，可以發現它幾乎是沒有人不推薦，堪稱「零負評」化妝水，相當厲害。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her品木宣言靈芝水。（圖／Her、Pixabay）

▲品木宣言Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水，200ml，原價1,450元、特價849元。點我購買。

購物平台「Her和她」推出品木宣言Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水，200ml、原價1,450元，特惠價849元還免運費，怎麼比都划算，粉絲們必須囤，還沒用過，趁現在快點下手，用靈芝水讓臉蛋發光。

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