蛋糕吃到膩了嗎？東京芭娜娜變身「胖胖霜淇淋」　加巧克力醬好罪惡

編輯／Emily 圖／翻攝自fashion-press.net、IG@ninaogroup

隨著夏天到來，很多品牌都配合季節推出期間限定商品，像之前日本藍瓶咖啡就推出了清涼的淡啤酒，而這次是日本的知名伴手禮「東京芭娜娜」出新招，將他們招牌的香蕉蛋糕變成霜淇淋，夏天吃了瞬間消暑，還有淋上巧克力醬的口味，兩者結合也太罪惡。

「東京芭娜娜」的香蕉蛋糕是去日本玩的必買零食，雖然香蕉味超濃，但蛋糕體偏乾，比較容易膩口。這次為了歡慶「東京芭娜娜」30周年，特別配合季節，首次推出「東京芭娜娜霜淇淋」系列！口味一樣是香蕉泥配上奶油卡士達，口感香醇濃郁，霜淇淋擠成胖胖蓬鬆的形狀，就像蛋糕一樣綿密。

除了香蕉口味，另一款霜淇淋還淋上巧克力醬，醬料遇冷會變成脆脆口感，甜甜的香蕉結合苦味巧克力，讓整體更有層次，吃起來更美味，喜歡香蕉巧克力的甜點控絕對不能錯過。這款霜淇淋售價490日圓（約台幣135元），目前只會在日本神奈川縣的高速公路休息站「EXPASA海老名」限量販售，好希望之後別的地方也能吃到。

喜歡吃霜淇淋的話，台南知名霜淇淋「蜷尾家」居然來台北民生社區開設快閃店，第一波推出2款口味，一款是「爆米香荔枝蜜紅茶霜淇淋」，濃濃茶香結合天然荔枝蜜，再加上爆米香的酥脆口感，讓人無法抗拒，另一款是「海鹽牛奶霜淇淋」，奶香之中多了鹹味，讓口感更豐富。

在 Instagram 查看這則貼文 NINAO 蜷尾家（@ninaogroup）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 22 日 上午 5:02 張貼

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