奧運中華隊進場服藏70年代「窗花」　周裕穎讓台灣庶民美學走入國際

▲周裕穎操刀中華奧運代表團進場服，由選手們親自登上Ｔ台走秀演繹。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

因疫情關係東京奧運延至明年，從現在開始正式倒數一年，今（23日）正式曝光中華奧運代表團進場服，由國際知名台灣設計師周裕穎來操刀「台灣之光」們的門面，今日活動更邀請到鞍馬王子李智凱、空手道小清新文姿云、帕奧桌球男將程銘志以及柔道女將李凱琳，穿著周裕穎設計服裝登上時尚T台走秀，親身演繹象徵台灣的「鐵窗花」元素和「漆釦工藝」，明年奧運將讓屬於台灣的文化伴著體壇明星們走入國際。

▲台灣設計師周裕穎操刀明年東京奧運中華隊代表團進場服。（圖／品牌提供）



周裕穎是台灣第一位登上紐約官方時裝週的設計師，無限的創意與力求突破的風格讓他的設計跨及各種領域，擁有「跨界鬼才」之稱，這次首度跨足體育界設計奧運進場服，周裕穎將個人品牌JUST IN XX「越在地，越國際」的精神帶入，打造出蘊含台灣代表性文化的「制服」。

▲靈感來自於台灣70年代的鐵製「梅花窗花」。（圖／品牌提供）



在今日選手們親自示範的服裝當中，有兩個最大的亮點，其一是外套上的「鐵製梅花窗花」元素，周裕穎表示，當時是在左營地區找到了這塊鐵製窗花，是70年代時最普遍的住宅區市景，更是台灣人集體的文化記憶，因此周裕穎便以此當作創作靈感，將之與奧會代表「梅花」符號結合製成窗花圖紋，利用數位印花技術飾於外套上，將庶民美學提升至超高層次。

▲費工耗時的彩色漆釦充滿寓意。（圖／品牌提供）



另一重點則是團服上的「金銀漆釦」，周裕穎特別向台灣漆器工藝品牌老字號「光山行」訂製，多達千層的堆漆需耗時整整120天，再經過切割、研磨、拋光才能呈現出如寶石般的光澤，漆釦上還貼上了金箔與銀箔，象徵對中華隊選手們奪金奪銀的期許祝福，並用金箔貼出台灣最高峰的玉山圖；側面的彩虹表面則象徵著奧運五環，以及宣揚台灣寫下亞洲第一「婚姻平權」的歷史，希望選手們也能以此多和其他國家交流，利用周裕穎設計師的別出心裁做「服裝外交」。

▲鞋款上也能看見「窗花」元素，透氣舒適兼具時尚與機能性。（圖／品牌提供）



而在服裝材質上，周裕穎與「春稻制服」合作生產環保布料，由回收的工業廢料製成，同時強調吸濕排汗、抗紫外線、彈性也要夠好才能易於強烈運動，周裕穎透露在各位看不見的外套腋下部位，有特別設計透氣孔，非常貼心，而鞋款上也能看見「窗花」的設計概念，梅花圖案的雕花孔洞同時也有透氣的功能。

▲模特兒、選手示範走秀。（圖／品牌提供）



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