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3個習慣無痛改善下半身臃腫　穿短褲超好看

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▲▼正妹,辣妹,短褲,牛仔褲,美女。（圖／pixabay）

▲想讓下半身曲線更美，3個生活習慣要注意。（圖／Pixabay，以下同）

編輯／借借

夏天氣溫屢創新高，短褲根本是衣服必備，許多女性因為久坐關係，肥胖多集中在臀部部位，造成下半身肥胖的西洋梨身材，除了要站起來多走動，建立3個基本生活習慣也有助於改善下身臃腫，穿短褲散熱不怕人看！

掌握鹽分攝取
現在人的食物邁向精緻化，往往就未注意到每日攝取的鹽早就超標了，根據世界衛生組織的建議，成人每日鹽分攝取量應該在2400毫克以下，換算成約莫等於6公克鹽，大概就是「一小匙」的量，除了減少加工品的攝取外，也要減少喝湯與零食的量，避免下半身水腫。

▲▼減肥,減重,斷食,餐點,輕食,沙拉。（圖／翻攝自pixabay）

▲進食時選擇口味較清淡，不宜太多鹽分的食物。

注意吃進去的糖分
大家都知道甜食很難抗拒，其實包括麵包等食物，即便吃起來不甜，也有大量的糖隱藏其中，要完全避免是非常困難的，所以並非「拒糖」而是「減糖」，可以效法巴黎人的做法，甜點還是要吃，選擇份量少的療癒即可，過一陣子你會發現身體變得更有精神，也更想運動了。

▲▼杯子蛋糕,甜點,蛋糕。（圖／pixabay）

▲不要禁止自己吃甜點，注意分量即可。

補充蛋白質
在身體狀況與精神都變好之後，運動的動力也會更強，此時搭配一些有氧與肌力訓練，補充蛋白質就變得很重要，才能好好養成身體的肌肉，不要先從強度高的運動開始做起，快走是很好的入門，再慢慢進階到慢跑或其他訓練，體態一定會愈來愈好。

▲▼跑步,慢跑,運動,跑者。（圖／翻攝自pixabay）

▲配合蛋白質攝取，搭配輕度運動就能有好的開始。

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減肥, 減重, 塑身, 修身, 飯前, 春夏減肥, 塑身, 維持身材, 西洋梨, 下半身肥胖
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