37歲李佳穎維持凍齡靠跑步　聽「UA男聲教練」加油更勝男友

▲李佳穎與《ET FASHION》分享獨門跑步心得 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

運動品牌UNDER ARMOUR（UA）發佈HOVR Phantom 2智能跑鞋，於今（23日）請到女星李佳穎站台，維持跑步習慣超過10年的她，坦言接觸到鞋款新科技MapMyRun App後讓跑步更有動力，因為裡頭有「男聲」輔助加油。但被問及到底是男友還是APP的加油聲比較有效，李佳穎笑場直呼：「可能不相上下！」

▲李佳穎將維持凍齡的秘訣歸功於跑步，穿著UNDER ARMOUR HOVR Phantom 2智能跑鞋，NT$4,980 。（圖／品牌提供）

37歲女星李佳穎外表凍齡，她坦言最愛的運動就是跑步，越是壓力大越需要靠著跑步來釋放能量，因此常常一個人、一雙跑鞋就開始長跑。此次換上HOVR Phantom 2智能跑鞋，李佳穎大讚其舒適性能，相當包覆雙腳，另外一大亮點就是可搭配MapMyRun App跑步，語音教練會隨時在耳邊提醒調整步幅及踏頻，李佳穎更自爆，自己都會特別調整成男聲，因為累到跑不下去的時候，聽到男生說加油就會覺得有活力，「我真的是大直女！」

▲李佳穎用搭配MapMyRun App跑步，內建「男聲」為自己加油打氣。（圖／品牌提供）

對於先前公開交往近兩年的圈外男友，李佳穎態度大方，但被問及是男友的加油聲比較有用還是APP，李佳穎瞬間不給男友面子，直呼不相上下。原來是李佳穎很習慣自己一人跑步的時候，男友在旁打籃球，不用刻意黏在一起，養成小倆口獨有的相處模式。至於素顏跑步時被粉絲認出會不會尷尬？李佳穎笑答：「上週我跑完步很邋遢，毛巾還蓋在頭上就被粉絲認出，不過被認出都會開心。」

▲UA中底HOVR系列跑鞋內置智能晶片，能連結UA跑步軟體MapMyRun APP 。（圖／品牌提供）

UA中底HOVR系列跑鞋內置智能晶片，能連結UA跑步軟體MapMyRun APP，幫助跑者有效監控身體狀況，除常見的距離、配速外，能夠精準紀錄步幅、踏頻並「提供觸地角度」的數據，幫助判定足部落地姿勢。另外，李佳穎腳踩的HOVR Phantom 2，鞋身則搭配符合人體工學的U 型剪裁襪套式鞋領，兼顧踝部貼合舒適及靈活轉動，上腳每一步都輕盈舒適。

▲Reebok 攜手Nice Kicks推出 Question Mid鞋款，NT$5,250 。（圖／品牌提供）

與此同時，Reebok首次攜手知名球鞋網站Nice Kicks打造經典Question Mid鞋款，設計靈感源自戰神Allen Iverson與Question設計師Scott Hewett 25年前的釣魚之旅，將戰神對釣魚的熱愛與始於大自然的元素加入鞋款設計細節中，同時Allen Iverson的著名標誌完美的融入鞋後跟，以大地色系為主要鞋面配色更讓鞋款有別於以往的AI Question Mid，增添了諸多戶外機能色彩。