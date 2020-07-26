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「睡美人凝凍」修護力超強！厚敷、鎮定　5種極致用法迅速養肌

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記者李薇／綜合報導　圖 ／ 品牌提供

夏季到來，沒辦法碰黏膩的乳霜，這時清爽的凍膜就派上用場，清爽的質地使用起來不但一點都不會黏膩，還可以幫助肌膚保濕補水，重現澎潤飽滿的肌膚，自然美「肌因極光白修護凝凍」又稱睡美人凝凍，可當晚安面膜使用，也可以是日間保養的最後一個步驟，內含多種天然植物精華，能補水、透亮、恢復肌膚光澤。

▲東森自然美,自然美,凝凍,保養,Her和她。（圖／品牌提供）

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盤點凝凍可以使用的5個方法，讓妳每一滴都不會浪費。

1.保養最後一步單擦

大多數凝凍的使用方式就是在做完全部的臉部保養之後，薄塗在臉部肌膚，把所有營養成分封鎖在肌膚底層，可以長時間的為肌膚滋潤保濕。

2.厚敷當作晚安面膜

對於比較缺水的冬季或是乾性的肌膚，可以在保養最後，厚敷一層凝凍當作晚安面膜，幫助水份一整晚注入肌膚底層。

3.冰在冰箱當作鎮定凝膠

炎熱的夏季，像是曬後的肌膚，就可以把凝凍先冰在冰箱，再薄敷在臉上，可以幫助肌膚鎮定保濕，重回穩定的狀態。

4.混合粉底液使用

當肌膚不在狀態內，或是天氣比較乾燥的時候，底妝常常有不服貼的狀況，這時就可以使用一點點凝凍混合粉底液，可以讓底妝更加自然親膚。

5.當作按摩霜

像是早晨的肌膚尚未醒過來，上妝就會無法服貼，這時可以取一點凝凍按摩臉部肌膚，除了有醒膚的效果，還可以做好妝前的保養，讓後續妝容更加貼膚。

▲Her自然美肌因極光白修護凝凍。（圖／pakutaso、Her）

▲白皙透亮的肌膚，讓氣色更好。（圖／pakutaso）

自然美今夏推出「肌因極光白系列」，以天然抗黑嫩白修護植萃，及α熊果素為驅黑淨白打底，再以創新技術將容易氧化的水溶性維生素C微細化，達成高滲透、高吸收的目的，從肌底還原，打造白、透、亮極光美肌。

其中「肌因極光白修護凝凍」又稱睡美人凝凍，因為可當晚安面膜使用，晚間臉部清潔後，取適量厚敷於臉部，10至15分鐘後，再用清水洗淨，睡前厚敷，能迅速補充水分、舒緩保濕，讓肌膚在夜間恢復緊實、亮麗、光澤，無論是乾燥脫皮，或敏感性肌膚都適用。

▲Her自然美肌因極光白修護凝凍。（圖／pakutaso、Her）

▲自然美「肌因極光白修護凝凍」，白天、晚上都適用。

除了睡前使用，也可以是日間保養的最後一個步驟，取適量薄敷一層於臉部，幫助鎖住保養成分，不須另外再清洗，迅速補充水分迎來白透亮極光美肌。「肌因極光白修護凝凍」含防風、當歸、桑白皮、小黃瓜、α熊果素、玻尿酸等高效活性修護精華，能迅速補充水分與養分，使肌膚油水平衡，完美透亮。

▲Her自然美肌因極光白修護凝凍。（圖／pakutaso、Her）

▲自然美「肌因極光白修護凝凍」50g，贈送肌因極光白綻顏霜14g，原價3,430元，特價1,880元。點我購買。

購物平台「Her和她」推出買東森自然美肌因極光白修護凝凍50g，送肌因極光白綻顏霜14g，原價3,430元，特價1880元，相當划算，夏日美肌就靠自然美的「肌因極光白系列」了。

「肌因極光白綻顏霜」內含有天然有機金盞花油、澳洲堅果油及最新科技生物活性成份，另添加α熊果素等多種高效活性修護精華，適合於「肌因極光白高純度酯C安瓶」步驟後、「肌因極光白修護凝凍」前使用。

▲東森自然美,自然美,肌因極光白高純度酯C安瓶,安瓶,保養。（圖／公關照）

▲東森自然美肌因極光白高純度酯C安瓶 7mlx1，原價895元，特價699元。點我購買。

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