日本藥粧研究室／逛到腳軟！日本COSTCO藥妝賣場帶逛　大容量包裝更省了

文、圖／日本藥粧研究室

來到日本已經那麼久了，還真的沒想過要去逛好市多呢(笑)

趁著休假，跑去東京近郊的千葉海浜幕張逛了一下好市多，順便看看裡面的藥妝賣場有哪些特別的地方。

海浜幕張站附近的分店，會選擇這間分店的原因是，搭JR到達海浜幕張站後，可以轉乘公車，只要一百日圓就可以到達最接近的AEON。

東京汽車站網站 ⇨ 京葉線 ⇨ JR幕張站 ⇨ 公共三廂號站牌 ⇨ 離子65 ⇨ 離子商城幕張新城蔦屋前⇨ 步行COSTCO

小提醒，東京車站轉乘走超~~~~~~級遠，不過還好有快速步道。

Costco批發Makuhari倉庫

Toyosago千葉縣千葉市Mihama-ku，261-0024

入口處在二樓(三樓高)，這張照片是出口側面，而推車記得要在樓下推，賣場入口沒有推車唷！

這裡的東西就是，大。

H&S(海倫仙度絲)洗髮精也是外面的七倍容量(笑)

注意：以下價格為當天價格，僅供參考，實際售價以現場為準喔！

保養美妝品部分

カープ髮噴霧也超大罐(提醒這屬於限制對象商品喔) 兩罐998日圓

8×4台灣不大用爽身抑味噴霧，在這邊三大一小，四罐一組販售。1298日圓

樂敦的薰衣草防曬這邊也有兩罐一組，可惜沒有限定的愛麗絲版本。兩罐1298日圓

抑味制汗的明星品牌Deonatulle，這邊男女版本都有。各三罐・女1798日圓／男1898日圓

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資生堂的東西不多，但是這款驅黑淨白化妝水凝膠和美白精華在這邊也能找的到。4898日圓

感覺上花王在好市多很用力，PRIMAVISTA的冠軍飾底乳也有進貨。兩罐一組5980日圓

菊正宗的日本酒化妝水高保濕版本，兩罐一組1288日圓

貝膚黛瑪(原 貝德瑪)的保濕乳超大罐兩罐3998日圓

BIORE UV水感防曬兩罐1878日圓

KANEBO的ALLIE 防曬兩罐3580日圓

樂敦OXY洗面乳三入899日圓

MUSE的洗手泡泡補充罐(需搭配機器本體使用)四種香味一組1788日圓

OTC醫藥品

otc醫藥品和藥妝店一樣，日本屬於第一類医薬品的產品需要在藥劑師在場時才能販售。

這裡的OTC醫藥品不算是太強，但是有許多熱銷品在這邊可以找的到。

例如中間的TRANSINO，在日本是專門用於治療肝斑的OTC藥物。不要拿錯來美白淡斑喔～

PAIR為什麼比有些藥妝店貴(笑)

這裡也有LOXONIN S 和PREMIUM。價格其實和外面也沒有差很多(苦笑)

肌肉痠痛用藥這邊也當然有

腸胃藥和眼藥水

真心話小小聲：要便宜就要先在外面比好價，這裡不是最便宜，但是也不會太貴。

不要忘了攜帶OTC醫藥品回台灣有數量限制唷！詳細看我：[正確版新日本帶藥規定@TAIWAN]https://japancosmelab.com/blog/post/2018otc

其他雜貨

雖然藥妝不是特別便宜，但是好市多的特色就是許多產品都在這邊可以看到量販包。

PILOT三色擦擦筆三隻一組還有一包三入黑色補充包以及兩包三色補充包。

ZEBRA的折不斷自動鉛筆四支一組。

這個台灣用不到，但是很美的馬桶上水箱清潔劑。六顆一組+兩個安裝模組。

BOLD的GEL BALL 洗衣球這裡也有特規三倍量*兩包一組

ARIEL的GEL BALL 洗衣球這裡也有特規三倍量*兩包一組

生鮮零食

嚴格來說，日本的好市多和台灣設計一毛一樣@@

基本上只有賣的東西不同而已。

比較失望的是現在是日本的草莓季，但是我只看到美國來的美莓，沒有日本的草莓(哭)

另外一個是台灣之光毛豆，是台灣產的~

雖然很想買回家慢慢吃，但是好大一包，有1.5公斤。

而且我回家要一個小時，所以還是放棄。

歌舞伎揚超大包，我想要返台時買一包回台灣和家人一起慢慢啃。

洋芋片也是MEGA等級的大包。

點心麵一次買四十小包(笑)

巧克力竹子造型餅乾一次買53袋。

去年很熱門的櫻花茶在這邊也有大包裝，一包有一百小包，很適合帶回辦公室大家一起分享。

餐廳

當然，好市多的一大特色餐廳這邊也有，但是我當天趕著要回東京，就沒有在這邊用餐了，不然他的可樂好便宜才六十日圓。

熱狗堡也才180日圓，那個兩百日圓的霜淇淋也好誘人啊！

另外，導遊朋友推薦沙拉，說超好吃，不會只像吃草一樣(笑)。

PS

關於結帳，日本好市多比較sweet，他可以用所有的萬事達卡(master card)(註2019／3月)

台灣卡片也當然可以喔～

買太多可以使用它們的宅配服務，不用搬那麼累，但是別忘了要注意送達日期以及要和飯店告知一下喔。

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