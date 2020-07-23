翡翠套鍊登佳士得手冊封面　Anna Hu成亞洲珠寶設計師第一人

▲Anna Hu碧雲峰翡翠套鍊登上佳士得珠寶拍賣冊封面。（圖／Anna Hu提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

台灣珠寶設計師Anna Hu（胡茵菲）年度新作碧雲峰翡翠套鍊，登上國際拍賣行佳士得（Christie’s）7月29日紐約舉行的瑰麗珠寶拍賣手冊封面，成為亞洲珠寶藝術家的第一人，因為她大膽以西方手法詮釋充滿東方味的翡翠，靈感竟來自法國建築大師尚·努維爾（Jean Nouvel）設計座落於紐約市核心地的當代藝術玻璃塔（MoMA Expansion Tower）。

▲碧雲峰翡翠套鍊正反面設計均有巧思，背面可見吉祥如意雲雕刻，起標價約29,400,000元。



結合MoMA藝術博物館空間的當代藝術玻璃塔，各角度都充滿幾何元素，Anna於是選用鈦金屬模擬高聳的玻璃帷幕，焦點則是發想自中國古代皇室軍隊護身盾牌的翡翠，可拆下作為胸針，項鍊背面則以吉祥如意祥雲雕刻裝飾，起標價約29,400,000元起。

▲Anna Hu的珠寶作品再受國際拍賣行佳士得肯定。

在拍賣會中，鮮少出現像Anna Hu碧雲峰翡翠套鍊具強烈設計感的翡翠作品，多以成對耳環、蛋面戒指或成串珠鍊為主，因為買家看中的是翡翠本身的質地，色濃、水頭足的品項受歡迎，以翡翠起家的玉世家（JADEGIA）即擁有豐富的翡翠長珠鍊款式供選擇，搭配珍珠或鑽石作變化，更添時尚感。

▲玉世家翡翠珠鍊選擇豐富。（圖／玉世家提供，以下同）

