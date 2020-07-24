夢幻奶油AJ4來了！Off-White聯名鞋亮點一次看　7／25 僅2店開賣

記者鮑璿安／台北報導

Off-White創意總監Virgil Abloh去年（2019）帶領Air Jordan IV Off-White 女子專屬鞋款首次亮相，此次延續為女性發聲這一構想，賦予鞋款全新生命。米白色鞋面搭配以 Off-White 代表性的粗體文字，光是短暫曝光就掀起熱議，而今終於被鞋迷等到，將於7月25日正式開賣！

▲ Virgil Abloh 為傳遞女性族群的風采打造 Air Jordan IV Off-White 女子專屬鞋款 。（圖／品牌提供）

Virgil Abloh 去年在芝加哥當代美術館以 「Figures of Speech」 為主題舉辦個人展覽，Air Jordan IV Off-White 女子專屬鞋款在展覽中首次亮相。受到該鞋款設計理念的啟發，Jordan Brand 延續 「HER Voice」的鞋款故事，傳遞女性族群的風采。鞋款沿用 Off-White 經典解構風格的設計理念，並從女性的視角出發，以 Off-White 代表性的粗體文字搭配柔和的米白色鞋面，米黄色外底為鞋款注入復古風格並向擁有 30 年歷史的 Air Jordan IV 致敬。

▲ 鞋面選用皮革材質結合網格設計，鞋帶和中底印有醒目的代表性粗體文字，NT$7,200 。（圖／品牌提供）

此外，鞋面選用皮革材質結合網格設計，並在楦頭處加入透明織物，巧妙地為鞋款增加層次感。鞋帶和中底印有醒目的代表性粗體文字，內側熟悉的字樣再次向鞋款的發源地奧勒岡州致敬。鞋跟上方裸露內層的泡棉以及 Off-White 代表性的繫帶更增添收藏價值。目前鞋款將在7月25日於FRUITION、Phantaci & Jordan 16 松高店限量開賣。

【同場加映奶茶色鞋款】

New Balance溫柔系奶茶色 WX452

▲New Balance溫柔系奶茶色 WX452台灣首度開賣，NT$2,950。（圖／品牌提供）

先前在南韓引發熱議的奶茶色452宣告引進台灣，其厚底設計能拉長視覺比例，再以麂皮及高級皮革堆疊成多層次的鞋面，小小的N Logo點綴鞋身，豐富視覺效果十分亮眼。

REEBOK ROYAL BRIDGE 3.0

在 Instagram 查看這則貼文 CHIMOS | AUTHENTIC | KOREA（@chimos_authentic_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 8 日 上午 5:36 張貼

老爹鞋款 ROYAL BRIDGE 3.0保留微微鋸齒狀中空鞋底，鞋身注入白色、淺棕色等大地色系，使得整體色彩輕盈不顯厚重，也陸續推出多色款式，同樣是奶茶鞋款中的熱賣單品。