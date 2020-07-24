努力抗痘都沒效？你可能忽略了兩大隱藏版「致痘元兇」

▲。(圖／翻攝IG @moeka_nozaki)

記者張毓容／台北報導

長痘痘的原因除了清潔不確實、保養太滋潤、油脂分泌旺盛，或受飲食作息及賀爾蒙影響，任何接觸到臉部肌膚的東西也都有可能致痘。

1.洗髮產品沒沖洗乾淨



頭部肌膚是臉部肌膚的延伸，不論塗抹什麼保養品，都會被頭皮與髮絲吸收，而有些清潔髮品中添加過多的化學配方，常因沖洗不完全殘留在髮際線、耳前肌膚，變相堵塞臉部肌膚進而誘發粉刺痘痘形成。

除了每次洗頭時要留意是否有將清潔髮品沖洗乾淨，在髮品的挑選上，建議選擇以天然溫和成分為主，且不含洗髮產品中常見的9大爭議化學成分的洗髮品，讓頭皮清爽無負擔，也降低臉部髮際線等處粉刺痘痘生成。

▲Melvita 輕鬆洗髮精，200ml，NT$580；500ml，NT$1,180。



以植物溫和潔淨成分取代化學界面活性劑，蘊含性質溫和的山金車及蜂蜜，具淨化與提神作用的香桃木精油及清新的葡萄柚，能有效強化秀髮與頭皮，帶來柔順亮澤。

▲唯有機 GRN綠植機潤澤大麻籽洗髮露，250ml，NT$780。



德國「GRN綠植機」有機髮品全產品成份98%取自天然，並具備歐盟COSMOS ORGANIC有機認證。以大麻籽為核心成分的日常基礎系列，可加強毛髮及肌膚韌性，緩解乾燥並深入修護。

2.受高氟牙膏刺激



除了洗髮精，含氟牙膏也有可能是致痘元兇之一，若你的痘痘老是好發在下巴、唇周附近，極有可能就是牙膏惹的禍。有研究報告顯示，高氟化物的牙膏會引起粉刺痘痘生長，若用含氟牙膏刷牙，後續又沒把臉清潔乾淨，難怪下巴粉刺痘痘冒不停。

改善方法除了刷牙時避免讓牙膏流下、接觸到肌膚，牙醫師也建議可以換用含氟量較低的兒童牙膏或無氟牙膏

▲Melvita 薄荷清新牙膏、丁香保養牙膏，75ml，NT$380。

以100%純天然不含SLS及氟化物潔淨配方，結合有機植萃成分，為口腔帶來清潔及口氣清新。丁香款含有丁香、鼠尾草、迷迭香及八角精油，能舒緩防護脆弱牙齒與牙齦；薄荷款則是蘊含薄荷、沒藥精華，能帶來清新口氣。

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