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吃編／打造少女零唇紋！BOBBI BROWN豐唇露12色一次試給妳看

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文、圖／吃編

其實本編對於唇蜜型唇彩一直沒特別關愛，因為覺得很黏，黏住我的秀髮該怎麼辦才好，畢竟我平常就是個披頭散髪的憤青！

但這次因為工作要試色的關係，雖然一開始看到12色差點崩潰，但邊試竟然邊發出讚嘆聲，在那邊一直說嘖嘖，這也太美、那個也豪好看

就是最近人氣旺到不行的BOBBI BROWN，他們的粉底跟唇彩關注度都非常高，雖然記者會不會發我但人家真的很好用所以值得被推薦XD

今年新推出的迷戀輕吻豐唇露不黏，擦起來的顏色也很好看，透透質地很適合日常或者淡妝、素顏，重點重點重點（不是口吃是強調）擦上去零唇紋哪

適合的族群：唇紋多的、容易乾皮的、不喜歡濃妝的、日常妝比較素雅的、喜歡玻璃水光感唇妝的 女生們都很適合❤️

接著看看更詳細的介紹～

打造少女唇，零唇紋太完美！BOBBI BROWN 迷戀輕吻豐唇露 NT.980

注入6大植萃保養油潤澤成分，同時更輕盈不黏膩，打造輕妝感的水嫩少女唇，讓雙唇透出琉璃光般的夢幻質地，一抹就讓唇形更豐潤，編輯試色完真的被驚艷，我的唇紋在視覺上完全被撫平、唇形也變漂亮、飽滿，打造出傲嘟嘟少女唇，全部共有12色唷！

而且12色可以說都沒有ㄘㄨㄚˋ周的，因為他本身也是清透水光感，不會像一般唇膏，擦上去就定生死。

編輯們時常重複試色、卸妝，連手臂內側皮膚都會突然有泛紅、乾癢的困擾，結果這次BB系列卸妝時真的沒感覺到困擾，還意外地有點滑順XD果然是有加保養油成份有差，喜歡透透質地、玻璃光妝感的女孩求你一定要買！

真心不騙，BB沒給我錢也沒有送我唇彩用，只是個人喜歡才推薦（急著強調不是業配、而且自己覺得不好用的東西死也不會推薦）奶茶色是現在少女們很流行的顏色，可是擦起來就會比較沒氣色，如果皮膚太黃的就不建議擦奶茶色系囉，除非你是個很有態度、個性打扮的少年家～

上面三支奶茶加上下面這兩張的九色就是這次全部12色擦起來的感覺

我已經盡量擦比較多層讓色感明顯一點跳出

因為我是個熱愛酒紅色調的女子，所以Rock&Red跟After Party擦起來都不錯看

有滋潤度又很水嫩，唇紋被隱藏同時即使素顏擦也不會太突兀

個人認為他是可以替代護唇膏的唇彩！如果不想擦太多層的話

這次BB主打的3大「午茶色系唇彩」
純情可可奶茶色 #Free Spirit #無拘無束：慵懶又文青的可可奶茶唇彩，看起來隨興又別緻，想要看起來無害可人，選這色系就對了！

知性玫瑰花茶色 #Slow Jam #溫柔抒情：不敗的玫瑰色選更顯優雅氣質，想要擁有姊派的知性魅力，就挑這色吧！

俏皮蜜桃果茶色 #Freestyle #隨心所欲：活力十足的俏皮少女們，用蜜桃色迎接浪漫戀情的來臨吧！

這一色我開始看到想說會不會很老氣啊，結果意外的很喜歡，算是跟想像中落差很大的色

（看起來有點像血肉感的組織液？！）可是擦起來真的滿好看的

反正靠櫃試色很方便 大家就去試試唄

但如果不喜歡水亮唇妝的女生就可以跳過這支囉

我是覺得可以try 畢竟我本身也不愛水亮也不愛唇蜜

但擦完我覺得很可以

最近還有用到植村秀加上I'M MEME 兩個疊擦

超～～～～～美～～～～～

有空再來分享（通常沒有空）

當新品變成去年的產品時可能才會來更新XD

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關鍵字：

吃編, BOBBI BROWN, 彩妝, 唇露
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