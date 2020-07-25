Cheryl／歐美夯爆的Milani登陸台灣　超美浮雕玫瑰腮紅必搶！

文／Cheryl’s Beauty Lounge 圖／milanicosmetics IG

美國洛杉磯品牌Milani最近登陸台灣，其品牌的商品向來以平價、好質感受到很多女性的歡迎，加上顏色顯色又大膽，在50多個國家都有設點，今年7月終於進入台灣屈臣氏，快來看看到底又有哪些好買的好東西呢？

1.立體浮雕玫瑰腮紅 售價420元

第一個絕對要推薦的就是它的立體浮雕玫瑰腮紅，超美的玫瑰花設計讓人忍不住都想要包色收藏，在粉質上也是相當細膩，可以呈現出飽和、服貼的妝感，ˋˇ幾乎每個歐美女孩化妝包裡面都有一塊，可見真的非常受到歡迎。

2.長效持久定妝噴霧，售價480元

據說是全美排名第一賣翻的單品，在台灣屈臣氏官網上市不到一個月斷貨兩次，真的是相當厲害，「霧感控油」的噴霧，只要一噴臉上的油光立刻剷除，另外還有自然透亮的單品，可以打造出細緻透明感的妝容，適合喜歡透明感妝容的女孩。

3.耀目閃爍打亮餅，售價470元

長期在關注歐美彩妝的女孩一定知道，這塊打亮餅也是經常出現在各大YouTuber手中，因為可以展現出細緻的光澤感，所以非常受到喜愛，粉質細緻又不顯毛孔，可以呈現出完美、奢華的好妝效，當然很受歡迎。

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