嬌蘭、Melvita推出「濕敷神水」，夏季的乾燥出油全解決！

▲夏季濕敷提升肌膚保水度。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

每到炎熱的夏天，正是濕敷的好時機，針對夏日常見的乾燥出油等困擾，都能透過濕敷舒緩改善，像是嬌蘭的乳蜜水和Melvita的玫瑰花水都是好選擇。

▲嬌蘭 皇家蜂王乳蜜露，150ml，2,750元、300ml，4,350元。（圖／記者曾怡嘉攝）

嬌蘭皇家蜂王乳蜜露全新升級，雙層微脂囊科技，將皇家蜂王乳系列珍稀的成分微囊化，每顆微囊中更蘊含了高濃度成分，可快速滲透肌底，使肌膚澎潤光采。熟記以下3步驟讓肌膚越來越亮！

1.輕輕擦​

將蜜露倒於化妝棉上順著肌膚紋理輕輕擦拭，達到再次清潔並立即補水；​並再利用另一塊化妝棉以畫圓方式調理肌膚紋路並幫助吸收。

2.重複拍

將灌注蜜露的化妝棉輕輕拍打肌膚，將蜂王乳精萃拍入肌膚，強化滲透並幫助吸收​，肌膚迅速感受嫩滑透亮。

▲濕敷能幫助舒緩肌膚不適。（圖／記者曾怡嘉攝）

3.濕敷貼

若肌膚有因乾燥引起泛紅敏感的狀況，可濕敷蜜露以達到舒緩效果。分別敷在兩頰、額頭、下巴、鼻子​，感受肌膚被滿滿蜂王乳精萃全方位浸潤。

▲Melvita 玫瑰花粹，100ml，650元。

Melvita推出限量玫瑰花粹隨行限定版，新一代的壓頭設計更是別出心裁，超微細的水霧能更均勻且輕柔灑落於肌膚之上，不只能更快速滲透肌膚，也更利於作為定妝噴霧使用。掌握3大隨身保養秘訣，分秒提升肌膚保水度，水亮光澤美肌帶著走。

1.舒緩冷氣房乾燥緊繃

冷氣房進進出出，外加上班族長時間處於冷氣循環的環境下，也容易為肌膚帶來乾燥刺激的不良影響，乾燥缺水時使用，為肌膚帶來保濕，舒緩冷氣房的乾燥緊繃、搔癢敏感的不適感。

2. 在外快速定妝補妝

補妝時先把美妝蛋或化妝海綿微濕潤狀態，再輕輕將臉上浮粉等脫妝部位擦拭清理後，重新補上彩妝，使妝感更加完美服貼。

3.曬後降溫鎮定不適

夏天從事戶外活動曝曬於陽光下容易缺水曬傷，曬後使用能快速降溫、鎮定肌膚，減緩曬後肌膚乾燥紅腫不適。

▲7/23-9/2活動期間，單筆消費折扣後滿3,800元， 即贈Melvita不鏽鋼隨行杯3件組（顏色隨機挑選）。

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