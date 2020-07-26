fb ig video ETtoday search mobile

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

>

編輯／JJ

每個人的「手機桌布」相對來說是較為私密的領域，幾乎只有自己和身邊的至親好友才會看到，因此也較能反映出一個人的心境、慾望和隱藏性格，撇除正在熱戀中的情侶，有十之八九都是放兩人甜蜜合照或是對方的照片之外，還有非常廣大的素材可供各位挑選，大致分為以下幾類：

▲手機桌布看個性。（圖／翻攝自IG）

＃偶像明星

很多人會把自己喜歡的偶像、明星、歌手、網紅⋯⋯設為手機桌布，代表擇偶條件高，可能是肉食性男／女，也可能是單純把名人當作效仿的目標，雖然有時會被自卑心態吞沒，卻是十分有上進心的人。

＃寵物、可愛動物

手機桌布屬偶像派或是動物派都是大宗派系，有養寵物的人通常都會至少把自家寶貝放在解鎖畫面、桌布畫面或是電腦桌面任何一個，甚至是全部，喜歡用可愛動物照片當作桌布的人，都有著一顆善良的心，且富有同理心、憐憫心，雖然可能比較慢熟，但是對朋友非常好、很有義氣。

▲手機桌布看個性。（圖／翻攝自IG）

＃行事曆、月曆、課表

有些人習慣利用行事曆、月曆或是課表圖來定期更換桌面，手機一打開就能確認日期時間、接下要做的事，通常具有十分務實的個性，亦或只是特別健忘。

＃內建照片

也有一派人馬從第一次開機到換手機都用同一張桌面，且是手機內建圖片，這種人對於手機桌布一點也不在乎，是個感覺有很多秘密的人，不喜歡浪費時間在不必要的事情上，有條有理。

▲手機桌布看個性。（圖／翻攝自IG）

＃自拍

或許乍看之下會覺得是否有點自戀？但其實會使用自拍照或是自己的照片當桌面的人也不一定是純粹自戀，不過有自信與自我肯定是可以確認的，勇於表現自己也勇於面對自己的缺點，是一件好事。

▲手機桌布看個性。（圖／翻攝自IG）

＃卡通人物

還有一派喜歡用卡通、動漫人物當作桌布的人，不一定與「宅」畫上等號，但是他們通常都很純真自然，相處起來總能讓身邊充滿笑聲。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

手機桌布, 測驗, 個性, 人格特質
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

《雖然是精神病》8金句說出童話的現實　「跟別人不一樣就很可怕嗎？」

《雖然是精神病》8金句說出童話的現實　「跟別人不一樣就很可怕嗎？」

誠品新竹巨城全新開幕　挑高7公尺40米長閱讀大道打卡超狂

誠品新竹巨城全新開幕　挑高7公尺40米長閱讀大道打卡超狂

2020上半年熱銷球鞋TOP10！打敗孫芸芸鋸齒鞋、「朴敘俊同款」的是它

2020上半年熱銷球鞋TOP10！打敗孫芸芸鋸齒鞋、「朴敘俊同款」的是它

敏感肌也能用！8款「海洋友善」物理防曬乳　夏天不曬黑也能愛地球 UNIQLO與Theory最新聯名790元就能入手　沒看過這麼帥的POLO衫！ 日本女生好纖細　5個生活習慣「自然而然成瘦子」 蛋糕吃到膩了嗎？東京芭娜娜變身「胖胖霜淇淋」　加巧克力醬好罪惡 該換手機殼了！「生日專屬色」手機殼完美符合個性　一年366天都有代表色 快來試手氣！8／1蘭蔻「超級黑瓶日」，消費有機會刮中「整組免費」 連包裝也能吃！英國超狂「環保泡麵袋」透明薄膜下鍋變成醬汁

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面