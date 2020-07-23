Ella化身保養導師！自曝越活越美秘訣，絕對不能沒有「它」

▲Ella直播化身保養導師，替大家回答保養疑惑。（圖／翻攝自雅詩蘭黛官方直播）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Ella陳嘉樺今晚出席雅詩蘭黛新一代小棕瓶新品線上直播發表會，和主持人喬治一搭一唱，線上為網友解惑保養雜症，把大家逗得笑哈哈。明年即將奔4的Ella分享，一直以來都是小棕瓶愛好者，每天都用才能像她一樣水噹噹。

▲面對酷暑，Ella保養有妙招。（圖／記者黃克翔攝）

高溫夏季對肌膚來說是嚴苛考驗，像是帶小朋友出去運動、外出遊玩，日曬後如何保持彈潤，保水真的很重要，除了紫外線，室內空調也會讓肌膚變很乾，除了平常多補充水分，肌膚更要好好保養。

▲Ella為大家展示全新小棕瓶質地。（圖／翻攝自雅詩蘭黛官方直播）

新一代小棕瓶除了成分全新升級，瓶身也變成玻璃設計，外型線條更為俐落，漸層瓶身更呼應日夜護膚概念，Ella分享使用趕變得更清爽，水潤不黏膩，完全沒有保養後黏答答困擾。

她笑稱每天早上起床看到鏡中自己常驚呼：「這是誰？也太漂亮了吧！」近乎完美的肌膚狀態，膚色不僅是亮，連膨潤度都很夠，這就是她大力稱讚的保水、抓水效能，直呼真的不能沒有「小棕瓶」。

▲全新小棕瓶不只保水力驚人，抓水力也超強。（圖／翻攝自雅詩蘭黛官方直播）

身為小棕瓶鐵粉和代言人，她建議大家上一代若還有剩，可以用來塗身體，像是腋下、手肘、膝蓋等部位，臉部肌膚當然要用最新最好的。直播更有網友詢問是否有比小棕瓶更保濕的精華？Ella以過來人姿態分享，保養不要再尋覓，給肌膚最好的準沒錯。

▲Ella直播化身急智歌后，載歌載舞把現場氣氛炒High。（圖／翻攝自雅詩蘭黛官方直播）

隨著年齡增長、生活壓力累積，肌膚一定會有狀況，變老也是必然現象，Ella建議大家保持正向心情，接受自己不管幾歲，現在都是最好的樣子，只要心情樂觀、吃健康食物，擁有好的保養習慣，就不怕老得快。

在 Instagram 查看這則貼文 ELLA_陳嘉樺（@him_ella0618）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 18 日 上午 8:43 張貼

▲女人不要怕老，年紀是最好養分。

即便明年就要邁入40歲，她也絲毫不畏懼，對她而言女生是越活越漂亮，年紀是最好的養分，你經歷過許多事情，也懂得該如何愛自己。沒有一個人能把所有事情做到完美，記得適時紓壓、懂得放鬆，同時保持感恩的心。感謝身邊發生的事情，當有能力就為世界多付出一些，你會發現自己存在價值很有意義。

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