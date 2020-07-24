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五月天阿信找林志玲設計「雙子星服裝」　配熱褲加辣超性感

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記者王則絲／台北報導

林志玲昨（23日）於IG上暴風更新一系列美照，原來志玲姐姐這次是與五月天阿信主理潮牌STAYREAL旗下女裝品牌ROCKCOCO，攜手雙星仙子（Little Twin Stars）推出三方聯名《Love & Smile》系列，服裝上除了Kiki和Lala之外還多了一隻「志玲仙子」！志玲姐姐不只親身參與設計，更與ROCKCOCO共同捐出百萬幫助社會，只能說女神真的是「人美心更美」。

▲林志玲ROCKCOCO聯名T恤。（圖／品牌提供）

▲林志玲攜手ROCKCOCO與雙星仙子推出三方聯名系列，志玲姐姐擁抱T 恤NT＄1,380。（圖／品牌提供，以下同）

其實林志玲過去就曾與STAYREAL推出過公益聯名T恤，也早於2011年成立了志玲姐姐慈善基金會，一直以來都有不斷關注並給予社會弱勢很多幫助，這次再續與品牌的前緣，推出聯名T恤的同時，也與ROCKCOCO一起捐出了一百萬給志玲姐姐慈善基金會，搭配可愛的服裝，志玲姐姐希望能「把愛與魔法傳遞給大家」。

▲林志玲ROCKCOCO聯名T恤。（圖／品牌提供）

▲志玲姐姐許願T恤，NT＄1,580。

三麗鷗的人氣角色雙星仙子，可愛魅力連林志玲都被擄獲，因此這次ROCKCOCO特別以紫色的長髮搭配象徵正能量的向日葵髮箍造型，為志玲姐姐量身打造了一隻「志玲仙子」，並與Kiki、Lala一同印在聯名服裝上，可愛的模樣讓人超想收藏。

▲林志玲ROCKCOCO聯名T恤。（圖／品牌提供）

▲志玲姐姐悄悄話T恤，NT＄1,580。

而且在這次聯名計畫中，林志玲本人也非常積極投入，將個人巧思加入設計環節，對於衣服的材質、剪裁也都十分用心，可以看見許多雪紡抽皺、蕾絲荷葉手袖、蝴蝶結綁帶等少女風格元素，不只推出設計款T恤，還有寬版帽T、修身洋裝可選擇，林志玲更親身示範演繹，大方露出一雙美腿加持，以白色與黑色穿搭主題呈現出截然不同的風格，可帥可甜被粉絲們讚翻。

▲林志玲ROCKCOCO聯名T恤。（圖／品牌提供）

▲志玲姐姐信念帽T，NT＄1,780。

日前林志玲獲邀擔任第22屆台北電影節頒獎典禮開場引言人，因行前保密到家震驚了所有觀眾，身穿Valentino 2020早秋刺繡禮服出場，大露背設計讓她兼具唯美氣質與性感，獲讚無數。

▲林志玲ROCKCOCO聯名T恤。（圖／品牌提供）

▲林志玲日前驚喜現身台北電影節。（圖／翻攝自林志玲IG）

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關鍵字：

林志玲, 志玲姐姐, ROCKCOCO, STAYREAL, 五月天, 公益, 慈善, 雙子星, 雙星仙子, Kiki Lala, 聯名
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