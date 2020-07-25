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夏天泡澡也不怕熱！日本爆賣的5款「沁涼系」薄荷入浴劑

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▲▼日本爆賣的5款沁涼系薄荷入浴劑。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲因應夏日高溫，日本有許多主打「沁涼感」的入浴劑正夯。（圖／翻攝IG@94_j.a）

記者張毓容／台北報導

誰說泡澡一定要熱呼呼？非常重視泡湯文化的日本人，就算在氣溫炎熱的夏天也依然要泡，因為泡湯不僅可洗掉身上的髒汙，還能洗去一天的疲憊，是能放鬆身心的絕佳時刻。因應夏季氣候，日本更出現許多主打「薄荷清涼感」的入浴劑，一泡瞬間降溫、沁涼消暑氣，讓身心都舒爽暢快。

▲▼日本爆賣的5款沁涼系薄荷入浴劑。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

冰鎮風呂入浴劑，牛奶/草莓/檸檬，NT$85。

有著可愛日式刨冰的冰涼清爽外包裝，光看就讓人瞬間暑氣全消。冰鎮風呂入浴劑內含薄荷醇成分，更有牛奶、草莓和檸檬3種味道可選擇，在炎熱夏季也能擁有不一樣的泡湯體驗。

▲▼日本爆賣的5款沁涼系薄荷入浴劑。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）
清爽檸檬芬芳入浴劑，600g，NT$350。

含有天然精華的清爽檸檬香氣，讓人時時感受到明亮活潑的香味，可促進循環，有效恢復疲勞，即使在沐浴後，溫暖的感覺依然持續。

▲▼日本爆賣的5款沁涼系薄荷入浴劑。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）
BATH ROMAN 清爽入浴劑，超涼薄荷香，NT$320。

含有碳酸氫鈉成分及天然植粹成分，可促進血液循環、保濕護膚，並添加辣薄荷超涼成分與「涼感持續香料」，可幫助緩解肌膚酷熱感，涼感維持一整天。

▲▼日本爆賣的5款沁涼系薄荷入浴劑。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）
納涼濁湯-碳酸風情，12錠，NT$350。

添加薄荷醇，可減少汗水黏膩感，洗後清爽自在，內含保濕成分配合，同時幫助滋潤肌膚不乾澀。

▲▼日本爆賣的5款沁涼系薄荷入浴劑。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）
植沁入浴劑，薄荷，680g，NT$280。

添加薄荷葉療癒配方，可緩解酷曬後肌膚高溫，消除夏日肌膚黏膩感，堪稱炎夏入浴最佳救星。

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關鍵字：

泡湯, 泡澡, 入浴劑, 泡湯粉, 日本, 熱賣, 清涼感, 沁涼, 薄荷, 涼感, 降溫
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