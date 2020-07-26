歐米茄掃描太空人老錶　讓登月錶傳奇機芯復活　

▲歐米茄超霸登月錶321機芯不鏽鋼腕錶，459,300元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是人類登月51周年，曾6度參與登月任務的歐米茄（OMEGA），照例於慶祝周年的7月推出紀念錶款，特別的是重現當年搭載在太空人超霸腕錶內的321機芯，歷經2年進行專業重建，讓傳奇機芯於新款超霸登月錶321機芯不鏽鋼腕錶復活，並採透明錶背秀成果。

▲透明錶背顯露歐米茄歷經2年重建復活的321機芯。

歐米茄使用數位斷層掃描技術，掃描太空人塞南（Eugene Cernan）於1972年阿波羅17號任務配戴的那只歐米茄超霸腕錶，研究其內部構造而重現新一代的321機芯，裝載於錶徑39.70毫米的不鏽鋼錶殼內，整體造型源自太空人1965年進行美國首次太空漫步所戴的第3代超霸腕錶，配備白色琺瑯測速計刻度與拋光黑陶瓷錶圈，以及錶迷熟悉的登月錶指針與歐米茄復古的商標。

▲歐米茄新一代321手動上鍊機芯具55小時動力儲存。

不僅名錶緊扣登月主題，珠寶品牌點睛品也於7月推出Charme「Murano Glass 彩色玻璃珠」登陸月球系列，以純金打造手捧著紫色星星的太空人造型與星星圖案裝飾的行星串飾，呼應人類登月邁開一大步的歷史，品牌同時結合Murano Glass 彩色玻璃珠串成手環，為金飾增添時尚感。

▲點睛品以登陸月球為主題推出太空人造型的Charme「Murano Glass 彩色玻璃珠」系列金飾。（圖／點睛品提供）

