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Dappei／淘氣的「復古男孩風」正夯！4款入門單品　輕鬆搭配零失誤

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中性風格穿搭當道，漸漸的讓服飾沒有性別之分，寬鬆的 boyish style 正是代表之一，不過 boyish 偏向街頭率性，也許不是人人都能駕馭自如，不過也不用擔心，Dappei 介紹 4 款入門單品，再跟著日本穿搭達人 @asakokoko10 穿出復古又淘氣的小男孩氣息！

＃吊帶褲

▲復古男孩風穿搭。（圖／Dappei提供）

（圖源： 

吊帶褲源起 18 世紀，為工人所設計的工作服，是藍領階級的代表服裝，使得工裝吊帶褲的粗獷形象深植。而漸漸走入時裝的吊帶褲，開始出現較為合身的剪裁，著用起來的效果更俐落帥氣，百搭程度也是無法否認的，內搭短 TEE、襯衫或其他上身單品都可以，失誤率近乎 0！

＃Gurkha 廓爾格短褲

▲復古男孩風穿搭。（圖／Dappei提供）

（圖源： 

Gurkha 一詞源自對尼泊爾士兵的稱呼，英國依據廓爾格士兵的使用習慣而設計的褲款，優雅且充滿細節。高腰、褲頭的調節腰帶以及腰際各有兩道褶子，順著褶子下來呈現錐形輪廓，搭配西裝外套是義大利紳士最常見的造型，既典雅又復古。

＃軍裝長褲

▲復古男孩風穿搭。（圖／Dappei提供）

（圖源： 

同樣來自軍用的服飾，軍裝長褲隨著戰爭的結束，因爲其便利性及機能性設計，逐漸地成為日常衣著。寬鬆的直筒褲型、耐磨的硬挺面料，搭配 T 恤將下擺紮進褲頭，再繫上腰帶將腰線劃分出來，讓整體線條俐落英挺。

＃條紋 T 恤

▲復古男孩風穿搭。（圖／Dappei提供）

（圖源： 

條紋的出現源自 19 世紀法國，專為水手所設計的制服，運用藍、白再搭配條紋來提高水手們在海上的能見度。使簡約條紋、清新配色成為經典不敗單品，下著不論搭配卡其褲、丹寧褲或是任何風格的褲子都能毫無違和感！

Dappei 結語：

以上介紹的 4 款單品都是經典不敗，是新手也可以駕馭的，失誤率極低，想穿出復古風的你不妨可以嘗試看看！

文字編輯：Fang

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Dappei

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關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, boyish style, 褲款, 中性, 復古
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