Dappei／約會日這樣穿！「紫色系」單品甜美結合個性　讓男友好驚喜

每次約會日的穿搭總會讓人煩惱到不行，畢竟每個人都想在最愛的人面前展現最美好的樣貌，無奈如何翻找衣櫃還是會缺乏靈感，不如下次約會時就利用「紫色系」單品來當個甜美 mix 率性的女友吧！趕緊和 Dappei 一起看看如何分別利用洋裝、上衣、下著來做穿搭。

洋裝

傘狀輪廓的洋裝具有修飾身形的效果，除了能弱化比較寬的臀部線條外也能顯腿長，但若要 mix 率性便得加上幾個配件來平衡甜美感，像是圖中模特著用的黑色靴款；或者於無袖格紋洋裝中再搭上牛仔褲，讓原先僅有的清新氣息混入丹寧的隨性感，並利用米色系配件來讓視覺色彩更和諧。而襯衫洋裝也同為約會穿搭時的好選擇，但沒腰身的設計容易顯得無精打采，打亂身材比例，除了於腰部繫上皮帶外，也能著用短版背心提高腰線哦！

（圖片來源：123）

上衣

覺得大面積的紫色單品難以駕馭，或許能先從上衣嘗試看看。羅紋開襟上衣的 V 領設計能修飾臉型，而且圓臉特別適合，能讓你的臉變小，只要隨意搭件高腰牛仔褲就很好看；若選擇花色繁複的上衣記得搭配素面款式的下身，才不會讓人抓不清穿搭重點，有點微高領的設計巧妙提升了造型感，也不會讓小碎花的花樣太過老氣；你也能利用一件編織短版背心搭上西裝外套來增添中性氣質，但紫色系的單品卻也能讓你同時保持甜美感，穿去約會也非常合適。

（圖片來源：123）

下著

基本的西裝套裝不必再有過多的說明，成套就是不會出錯的打扮，春夏時也能改成著用涼鞋款式的鞋履，不過記得腳指甲不一定得擦指甲油，但一定要剪的乾淨又整齊哦！紫色百褶裙搭配白襯衫渾身充滿學生氣息，青春又洋溢，搭配一款格紋包就能增添亮點，不讓整體過於平淡。如果你喜歡舒適率性的穿搭，利用一件圖片 T 恤來搭配紫色長褲，最後踩上一雙 Nike 忍者鞋也相當好看呢！

（圖片來源：123）

Dappei 結語：

紫色系單品其實比想像中還要好搭很多，如果你平常都穿著黑白灰等色系，那麼利用一件紫色單品來點綴整體穿搭會使你更亮眼，而且今年許多品牌都有推出不少相關單品，一定要好好把握呀！

文字編輯：Ladybird

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